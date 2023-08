În acest an, R. Moldova a exportat 16 mii tone de cireșe, în valoare de 22 mln de dolari. Livrările către UE au crescut de 12,5 ori

În acest an, producătorii din Republica Moldova au exportat peste 16 mii tone de cireșe, în valoare de peste 22 milioane de dolari. Sezonul de recoltare al cireșelor moldovenești s-a încheiat cu o creștere a exporturilor pe piața Uniunii Europene de 12,5 ori, comparativ cu anul 2022, transmite MOLDPRES.

În acest an, cireșele moldovenești, au fost livrate în premieră în mai multe țări ale Uniunii Europene, precum Spania, Italia, Belgia, Olanda. Către Marea Britanie au fost exportate 163 de tone. Potrivit datelor statistice, în 2022, pe piața UE au fost exportate 208 tone de cireșe moldovenești, iar în 2023 cifra exporturilor ajunge la 2600 tone, ceea ce reprezintă o creștere de 12,5 ori.

Experții consideră că anul 2023 poate fi considerat favorabil pentru producătorii care au dorit să acceseze noi piețe pentru cireșe. Această situație favorabilă se datorează lipsei de producție din partea concurenților cheie, precum Grecia, Spania și Italia. Datorită acestei conjuncturi, producătorii moldoveni au avut posibilitatea de a satisface cererea de cireșe de pe piața UE.

Vera Ciobanu este administratoarea unei întreprinderi din Republica Moldova, care produce cireșe pe o suprafață de circa 11 ha. În acest an compania a livrat cireșe în Spania.

„Livada noastră de cireș a intrat în rod anul trecut. Sezonul acesta a fost provocator pentru compania noastră. Am avut prima experiență de livrare a fructelor pe piața UE. Am încheiat sezonul cu rezultate bune și lecții învățate. Am înțeles că pentru a fi competitivi pe piața UE este important să sortăm cireșele înainte de livrare. Nu dispunem de această infrastructură, dar anul viitor vom căuta un partener care dispune de o linie de sortare a cireșelor, pentru a putea face față cerințelor de export”, a spus Vera Ciobanu.

„Pentru a rămâne competitivi și a ne alinia la cerințele de export, este necesar ca producătorii să lucreze în continuare asupra proceselor tehnologice de producere și post-recoltare a cireșelor, pentru a asigura inofensivitatea și calitatea fructelor. Deoarece importatorii din UE sunt foarte exigenți privind calitatea fructelor, producătorii moldoveni trebuie să respecte cerințele privind nivelul maxim de reziduuri până la patru substanțe active prezente în fructele sâmburoase, solicitate de marii vânzătorii cu amănuntul din UE”, a menționat Andrei Cumpanici, manager în cadrul proiectului USAID Competitivitate și Reziliență Rurală în Moldova.

În ultimii cinci ani, suprafețele de livezi cu cireș în R. Moldova au crescut de la 3.600 la 4.300 hectare. Țara noastră se poziționează în top 15 țări exportatoare de cireșe la nivel mondial.

