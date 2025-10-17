În sectoarele Capitalei vor fi desfășurate iarmaroace și târguri cu produse și mărfuri autohtone

Primăria Chișinău informează că în weekendul: 18 – 19 octombrie, în sectoarele Capitalei vor fi desfășurate iarmaroace și târguri cu produse și mărfuri autohtone, cu scopul de a sprijini producătorii locali și de a oferi orășenilor acces la produse agricole de sezon.

În sectorul Botanica:

În Parcul „Valea Trandafirilor”, pe aleea principală, până la 31.10.2025 – Târg cu mărfuri de artizanat și articole handmade;

Până la 18.10.2025, Târgul micilor antreprenori „Toamna culorilor”, în Parcul ”Valea Trandafirilor”, în colaborare cu AO ”Perspectiva”;

În perioada 16-31.10.2025, Iarmaroc sezonier cu fructe și legume pe șos. Muncești, 170 și bd. Traian, 22;

În perioada 17-19.10.2025, Târgul producătorilor locali „Târg cu tradiții”, pe bd. Dacia, 26, colț cu bd. Traian, în colaborare cu AO „Perspectiva”.

În sectorul Buiucani:

Teritoriul adiacent edificiului „Kentford” din bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 202, pe 18.10.2025 – Târgul producătorilor locali cu produse alimentare și nealimentare autohtone „EcoLocal”, organizat în colaborare cu Asociația Consumatorilor și Producătorilor Eco și Artizanali;

Pe str. L. Deleanu, nr. 1 – Târg cu fructe și legume, până pe 24.10.2025;

În perioada 18-19.10.2025, Târgul meșterilor populari și producătorilor autohtoni „Yard Sale”, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 103 (cinematograf „Patria”), organizat în colaborare cu AO „Yard Platform”.

În sectorul Centru:

Până la 30.12.2025, zilnic, Târg cu fructe și legume, pe adresele: pe str. Grenoble, 165/3; str. Grenoble, 157; str. Gh. Asachi, 79; șos. Hîncești, 86; str. Ismail, 94 colț cu bd. D. Cantemir (în adiacentul pieței SRL „Extremum”); str. V. Docuceaev, 3/2; str. Melestiu, 14/3; str. Sprâncenoaia, 1A;

Pe str. Mitropolit Varlaam, segmentul dintre str. Armenească și Tighina – Iarmarocul tematic „Toamna Fermierului”, până la 11.11.2025, cu comercializarea fructelor și legumelor de sezon, materialului săditor, semincer și mărfuri conexe, organizat de Î.M. „Piața Centrală”;

Pe teritoriul Pieței de păsări din str. Cărbunari, 9 – Iarmarocul tematic „Butoiaș”, până pe 23.10.2025, cu comercializarea strugurilor și accesoriilor pentru fabricarea vinului, organizat de Î.M. „Piața Centrală”.

În sectorul Râșcani:

Pe bd. Moscova, 21, vizavi de str. M. Basarab, 6 – Târg cu fructe și legume, până pe 02.11.2025;

În perioada 18-19.10.2025, Târgul producătoarelor locale „Produs acasă pentru Rîșcani” pe str. Miron Costin, 13/1 (lângă Scuar), în colaborare cu Asociația Femeilor din Agricultura și Turismul Republicii Moldova „Eurocivis”.