În sfârșit! R. Moldova a scăpat de Dima Diacov

Unul dintre cei mai toxici politicieni pro-stataliști și anti-unioniști din Chișinău, Dumitru Diacov – fost președinte și fondator al (PD) Partidului Democrat din Moldova, anunță că pleacă din componența formațiunii pe care a fondat-o și se retrage din politică.

Într-o postare, „veteranul” politicii moldovene a declarat: „Nu am sprijinit si nici nu am votat schimbarea denumirii Partidului Democrat în PSDE. Am refuzat propunerea de a adera la noua formatiune politica si a fi membru al Consiliului National PSDE. Am anuntat delegatii la congres ca nu voi adera la nici un partid politic in viitor. Voi activa si mai departe in calitate de presedinte al Fundatiei pentru democratie si progres incercand sa pun umarul la edificarea viitorilor activisti politici, la consolidarea centrului politic si a democratiei autentice in Republica Moldova…”.