În Ungaria se discută ipoteza amânării alegerilor parlamentare, pe fondul scăderii FIDESZ în sondaje / ”Ar fi o mișcare fără precedent”

Prea maghiară discută intens în aceste zile posibilitatea ca FIDESZ, partidul premierului Viktor Orban, să propună amânarea alegerilor parlamentare, invocând situația externă.

Creșterea nivelului de alertă teroristă sau coordonarea activităților de apărare nu pot împiedica desfășurarea alegerilor. Întrebarea este dacă guvernul va recurge la alte măsuri care, deși valabile din punct de vedere legal, ar fi antidemocratice și periculoase din punct de vedere politic.

Ce este sigur este că Orbán și aliații săi – dacă vor dori acest lucru – ar putea în continuare să obstrucționeze eforturile lui Tisza de a forma un guvern în mai multe moduri după alegeri.

În decursul a câteva zile, în Ungaria au avut loc două evenimente importante care au stârnit imaginația alegătorilor și le-au accentuat sentimentul de pericol politic, reaprinzând speculațiile cu privire la faptul că Viktor Orbán se pregătește să amâne alegerile din aprilie.

Este interesant faptul că, în timp ce acum un an guvernul (partidul) trebuia să demonstreze că nu dorește alegeri anticipate, acum trebuie să demonstreze că nu dorește să amâne votul din anumite motive. Mai mult, declarația prim-ministrului de luni, de la Sopron nu va reuși probabil să calmeze spiritele:

”Nimănui nu-i place să intre într-o astfel de campanie electorală, iar eu cu siguranță nu vreau să văd haosul economic care se profilează la orizontul țării”, a spus Orban.

Înainte de toate acestea, Viktor Orbán considerase acest lucru ca fiind aproape sigur, dar nefondată, a unui atac ucrainean împotriva infrastructurii energetice critice din Ungaria, ceea ce a dus la introducerea unei situații de apărare coordonată și la desfășurarea de soldați înarmați la rafinăria de petrol Mol.

Acest lucru a fost urmat de războiul lui Donald Trump, adică amenințarea teroristă de nivel înalt declarată din cauza bombardamentelor asupra Iranului, și de întărirea protecției armate la Paks și Aeroportul Ferihegy.

Alegerile din aprilie vor avea loc în Ungaria în conformitate cu procedurile legale normale, a confirmat ministrul Gergely Gulyás în cadrul ultimei conferințe de presă a guvernului, deși această declarație a fost făcută înainte de remarca criptică a prim-ministrului.

În orice caz, aproape niciun briefing guvernamental nu trece fără ca Gulyás să promită că regulile electorale nu vor fi modificate sau rescrise pentru a oferi Fidesz un avantaj și mai mare. Cu toate acestea, credibilitatea acestor declarații este grav subminată de faptul că au existat momente în care acest lucru nu a fost valabil.

Dar poate guvernul Orbán să amâne alegerile și este acest lucru fezabil din punct de vedere legal? Pe scurt: da.

O altă întrebare este dacă o astfel de măsură ar fi avantajoasă din punct de vedere politic pentru Fidesz. Dar posibilitatea legală există, la fel ca și posibilitatea de a rescrie complet regulile votului, chiar și cu câteva săptămâni înainte de 12 aprilie. De fapt, NER are chiar și marja de manevră politică necesară pentru a proteja rezultatele și a încetini sau împiedica formarea unui guvern de către Tisza, chiar dacă alegerile se vor desfășura la data prevăzută.

La fel cum nu au existat niciodată alegeri anticipate în Ungaria, nu a existat niciodată o amânare a alegerilor programate, deoarece din 1990 alegerile s-au desfășurat întotdeauna la „termenul obișnuit”, adică la fiecare patru ani.

Cu toate acestea, cererea de alegeri anticipate a fost ridicată de mai multe ori: cel mai recent de Péter Magyar, dar și de Viktor Orbán însuși din opoziție în 2007, 2008 și 2009. Totuși, acest lucru nu s-a întâmplat niciodată, deoarece nu a existat niciodată un precedent pentru condiția prealabilă pentru aceasta, și anume dizolvarea sau desființarea Adunării Naționale.

Alegerile generale pentru membrii Adunării Naționale se vor desfășura în aprilie sau mai, în al patrulea an după alegerea Adunării Naționale precedente.

– acest lucru este acum inclus în Legea fundamentală. Accentul se pune pe „acum”, deoarece Fidesz–KDNP încă deține o majoritate constituțională de două treimi în legislativ pentru încă 2–2,5 luni, până la formarea noului Parlament.

Cu o majoritate de două treimi, orice poate fi introdus în Legea fundamentală sau eliminat din ea în orice moment – așa cum au făcut partidele de la guvernare de nenumărate ori, de 15 ori în 14 ani, în conformitate cu interesele lor politice cotidiene, modificând o lege care trebuia să fie bătută în cuie.

Cu o altă modificare, cea de-a 16-a, un singur cuvânt poate fi schimbat pentru a modifica în mod arbitrar mandatul de patru ani la 5, 8, 10 ani sau orice alt termen convenabil. A existat un exemplu similar: alegerile locale au avut loc la fiecare patru ani până în 2014, iar noua Lege fundamentală, care a intrat în vigoare în 2012, a modificat durata ciclului la cinci ani. Această modificare, precum și amendamentul ulterior din 2022 de a organiza alegerile locale și alegerile pentru Parlamentul European în același timp, au avut loc cu mult timp înainte, la „jumătatea mandatului”. Folosind aceeași metodă.

Deși amânarea datei alegerilor parlamentare ar fi legală, ar fi absurd să se procedeze astfel atunci când a fost deja stabilită o dată valabilă pentru 12 aprilie, iar decizia șefului statului Tamás Sulyok nu poate fi declarată nulă și neavenită sau revocată – nu a existat niciodată un precedent în acest sens.

O soluție mai simplă, dar nu mai puțin riscantă din punct de vedere politic decât prelungirea arbitrară a mandatului parlamentar cu două treimi ar fi amânarea datei alegerilor deja programate.

Totuși, acest lucru ar necesita o bază juridică foarte solidă, întrucât există deja o dată valabilă pentru care autoritățile electorale au făcut toate pregătirile și aranjamentele necesare, iar procesul de nominalizare a candidaților și de întocmire a listelor este deja aproape de finalizare – se pare că Fidesz–KDNP, Tisza și Mi Hazánk, iar DK va avea, de asemenea, o listă națională.

Cu toate acestea, este încă posibil ca manevre juridice să împiedice desfășurarea alegerilor parlamentare la 12 aprilie, deși acest lucru ar putea avea consecințe politice grave.

Conform Legii fundamentale, acest lucru este posibil numai în cazuri foarte excepționale, în timpul a două dintre cele trei perioade juridice speciale – legea marțială și starea de urgență. În astfel de cazuri, „alegerile generale pentru membrii parlamentului nu pot fi programate sau organizate”, dar trebuie să aibă loc în termen de 90 de zile de la sfârșitul stării de război sau a stării de urgență.