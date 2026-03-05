Suedia revine la cash: Cetățenii, sfătuiți să țină bani gheață în casă pentru situații de criză sau război

Autoritățile suedeze au emis o recomandare oficială prin care cetățenii sunt sfătuiți să păstreze în casă bancnote de valoare mică, în sumă de aproximativ 110 dolari (1.200 coroane) de persoană, pentru a acoperi cheltuielile de bază timp de o săptămână. Măsura este menită să asigure funcționarea plăților în cazul unui război, al unor atacuri cibernetice masive sau al penelor de curent care ar bloca sistemele digitale. De asemenea, suedezii sunt îndemnați să dețină carduri la bănci diferite pentru a evita dependența de o singură rețea de plăți.

În contrast, la Chișinău, noul ministru al finanțelor, Andrian Gavriliță, a lansat recent un apel prin care îndeamnă cetățenii să renunțe la utilizarea numerarului și să treacă la plăți electronice. Mesajul ministerului pune accent pe modernizarea economiei și combaterea evaziunii fiscale, deși Republica Moldova se află geografic mult mai aproape de zona de conflict activ decât Suedia, fiind astfel mai expusă riscurilor de infrastructură ce pot afecta sistemele bancare online.