Vetting sub asediu: Cum sacrifică PAS statul de drept pe altarul unei candidaturi compromise

Modificarea legislativă operată recent, prin care pragul de vot pentru numirea membrilor în Comisia Vetting este redus de la o majoritate calificată de trei cincimi la o majoritate simplă, reprezintă un precedent cu implicații profunde asupra integrității sistemului judiciar. Din perspectiva rigorii juridice, această manevră nu constituie doar o simplă ajustare administrativă, ci o alterare a esenței democratice a procesului de reformă. Atunci când regulile de numire sunt modificate „în timpul jocului” pentru a facilita confirmarea unui candidat specific, se produce o fractură în principiul previzibilității normei juridice, element central al statului de drept. Această practică intră în coliziune directă cu recomandările constante ale Comisiei de la Veneția, care subliniază că stabilitatea legislativă este esențială pentru încrederea în instituțiile statului, avertizând împotriva modificărilor legislative „ad personam” sau realizate în scopul depășirii unor blocaje politice conjuncturale prin sacrificarea normelor de reprezentativitate.

Comisia de la Veneția a argumentat în repetate rânduri că numirile în organismele de supraveghere și evaluare a magistraților trebuie să beneficieze de un sprijin politic larg, tocmai pentru a asigura neutralitatea instituțională. Instituirea unei majorități calificate, precum cea de 61 de voturi, nu este o barieră birocratică, ci un mecanism de protecție împotriva capturării instituționale de către o singură forță politică. Standardele europene sugerează că, deși mecanismele de deblocare sunt necesare atunci când opoziția refuză sistematic dialogul, acestea nu trebuie să fie atât de facile încât să descurajeze majoritatea de la căutarea unui consens real. Prin reducerea pragului la 51 de voturi imediat după un eșec de vot, legislativul ignoră spiritul acestor recomandări, riscând să transforme o reformă sistemică într-un act de autoritate unilaterală care va fi privit cu suspiciune de către partenerii internaționali și de către actorii din sistemul de justiție.

Introducerea acestui amendament sub paravanul unui proiect de lege dedicat securității judecătorilor constituie un viciu de tehnică legislativă, încălcând principiul unității materiei și standardele de transparență decizională. În dreptul constituțional modern, un amendament trebuie să păstreze o legătură intrinsecă și logică cu obiectul reglementării inițiale. Deturnarea unui proiect de lege către o zonă de interes politic imediat, cum este numirea unui evaluator controversat, vulnerabilizează actul normativ și îl expune riscului de a fi declarat neconstituțional. Această metodă de legiferare „pe furiș” contravine bunelor practici parlamentare și jurisprudenței Curților Constituționale care sancționează lipsa de transparență și de participare a societății civile în procese de o asemenea gravitate.

Trecerea la 51 de voturi devalorizează conceptul de legitimitate transpartinică, transformând o funcție de importanță strategică într-o anexă a majorității parlamentare de moment. Comisia de la Veneția subliniază că procesul de vetting, fiind unul prin definiție intruziv și excepțional, depinde în totalitate de autoritatea morală a celor care îl conduc. Dacă evaluatorul este numit prin forțarea legii, integritatea întregului proces este compromisă. Menținerea unei candidaturi precum cea a lui Herman von Hebel, în pofida suspiciunilor semnalate în spațiul public, creează o vulnerabilitate juridică majoră. Orice judecător sau procuror evaluat negativ de o astfel de comisie va avea temeiuri solide să invoce încălcarea dreptului la un proces echitabil în fața Curții Europene a Drepturilor Omului, argumentând că organismul de evaluare nu a fost „instituit de lege” într-un mod care să garanteze independența și imparțialitatea cerute de standardele europene. O reformă construită pe scurtături procedurale riscă astfel să fie invalidată moral și juridic, transformând efortul de curățare a sistemului într-o sursă perpetuă de instabilitate și litigii internaționale.



Departamentul Juridic TIMPUL