Încă o demisie la nivel înalt după dezvăluirile din dosarele pedofilului Epstein

Preşedintele Forumului Economic Mondial de la Davos (WEF) , norvegianul Borge Brende, şi-a anunţat joi demisia, în contextul unei anchete interne privind legăturile sale cu pedofilul miliardar american Jeffrey Epstein ce a traficat sexual fete pentru membri ai elitelor politice şi de afaceri pe care-i găzduia la petreceri pe insula sa privată.

„În urma unei reflecţii atente, am decis să demisionez din funcţia de preşedinte şi director general al Forumului Economic Mondial (…) Sunt convins că Forumul îşi va putea continua importanta sa activitate fără perturbări”, a scris într-un comunicat fostul diplomat norvegian, care a schimbat peste o sută de mesaje text şi e-mailuri cu Jeffrey Epstein şi s-a întâlnit cu acesta de trei ori.

Forumul Economic Mondial, care găzduieşte în fiecare an în ianuarie la Davos un forum ce reuneşte elitele economice, politice şi diplomatice mondiale, îl va numi pe elveţianul Alois Zwinggi, membru al consiliului său executiv, în funcţia de director general interimar până când consiliul de administraţie va alege un succesor, relatează agenţiile AFP şi EFE.

Fost ministru de externe şi diplomat norvegian, Borge Brende a fost numit preşedinte al WEF în 2017. La începutul lunii februarie organizaţia a deschis o anchetă internă după ce numele său a apărut printre milioanele de documente referitoare la cazul Epstein publicate online la sfârşitul lunii ianuarie de către Departamentul de Justiţie al SUA.

Borge Brende a confirmat că l-a întâlnit pe Jeffrey Epstein în 2018, în timpul unei deplasări la New York, unde fusese invitat de diplomatul norvegian şi fost vicepremier Terje Rod-Larsen la un dineu la care au participat mai mulţi lideri şi în timpul căruia Jeffrey Epstein i-a fost prezentat ca investitor american. În anul următor Brende a participat la încă două dineuri de acelaşi fel, din nou cu Jeffrey Epstein şi alţi diplomaţi şi lideri. Ulterior, în acelaşi an, Epstein a fost arestat, pus sub acuzare pentru delicte sexuale şi s-a sinucis în detenţie.

Simpla menţionare a numelui unei persoane în cazul Epstein nu implică în mod automat comiterea vreunei ilegalităţi de către respectiva persoană. Însă documentele făcute publice arată cel puţin existenţa unor legături între Jeffrey Epstein sau anturajul său şi anumite personalităţi care adesea au minimalizat sau chiar au negat existenţa unor astfel de legături.