Incendii devastatoare pe Coasta de Est și Vest a Statelor Unite, cu victime și pagube semnificative

Incendii de vegetaţie periculoase erau în desfăşurare, luni, pe Coasta de Est şi cea de Vest a Statelor Unite, pompierii din New York şi New Jersey intervenind pentru a ţine sub control flăcările alimentate de o secetă istorică şi prelungită, în timp ce, în sudul Californiei, vântul puternic ar putea înteţi un foc distrugător din comitatul Ventura, potrivit CNN. Un pompier în vârstă de 18 ani a murit, în weekend, în timpul intervenţiei la un incendiu, scrie news.ro.

Incendiul de la Jennings Creek a pârjolit aproximativ 3.500 de acri în zone din New York şi New Jersey şi este ţinut sub control în proporţoe de 20%, a transmis, luni seară, pe X, Serviciul pentru Incendii de Vegetaţie din New Jersey. Deşi ploile de duminică au ajutat la încetinerea avansării incendiului, în această săptămână se aşteaptă aer uscat şi vânt puternic, a declarat, luni, într-o conferinţă de presă, Christopher Franek, de la serviciul menţionat.

”Se ajunge chiar la limita până la care elicopterele noastre pot zbura… Sperăm să nu fie mai rău de atât, astfel încât să putem folosi echipamentele aeriene mâine”, a declarat purtătorul de cuvânt al New York State Forest Rangers, Bryan Gallagher.

Nu au fost raportate victime civile, însă un membri al echipei de pompieri din Wildland, în vârstă de 18 ani, a murit în weekend, în timpul intervenţiei. Dariel Vasquez a murit după ce un copac s-a prăbuşit, în zona incendiului.

În cealaltă parte a ţării, în sudul Californiei este prognozat vânt puternic în această săptămână. Astfel, există temeri că incendiul Mountain, care a avariat şi distrus deja zeci de case în comitatul Ventura, ar putea continua să se extindă, după ce, în contextul vremii mai calme din weekend, pompierii au reuşit să îl controleze în proporţie de 36%.

Avertizări privind vântul sunt în vigoare în unele zone ale comitatelor Ventura şi Santa Barbara, unde rafalele ar putea atinge viteze de 50-60 de mile pe oră, iar un front de aer rece ar putea aduce o mică şansă de ploaie.

Incendiul Mountain a dus la emiterea a mii de ordine de evacuare, însă unele familii s-au întors deja pentru a-şi găsi casele avariate sau arse din temelii.

Flăcările au cuprins circa 20.600 de acri până duminică noapte, potrivit serviciului pentru incendii din California. De la izbucnirea incendiului, miercuri, au fost distruse 192 de construcţii şi alte 82 – avariate. Au fost raportate şase persoane rănite, cinci civili şi un pompieri, au afirmat oficialii.

Cauza incendiului este încă investigată, dar oficialii vor să afle dacă liniile de electricitate ar fi putut avea un rol.

În timp ce California este obişnuită cu incendiile de vegetaţie, New York nu a mai avut un astfel de sezon de incendii din 2002, potrivit lui Jeremy Oldroyd, ranger la departamentul pentru protecţia mediului din acest stat. Aproape 600 de incendii de vegetaţie au pârjolit circa 7.000 de acri din New Jersey şi New York de la 1 octombrie, potrivit oficialilor.

Cele mai multe incendii au fost în New Jersey, unde Serviciul pentru incendii de pădure a intervenit la 537 de astfel de incendii. Asta înseamnă cu aproape 500 mai multe faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, iar flăcările au cuprins circa 4.500 de acri.

”New Jersey nu a mai văzut o astfel de secetă de când se fac înregistrări, iar acesta este unul dintre obstacole”, a afirmat un oficial. ”Avem incendii New Jersey care ard din 5 iulie, dacă asta vă spune ceva despre cât de secetă e şi cu ce ne confruntăm”, a spus el.

Primarul din New York City Eric Adams a interzis grătarele în parcurile din oraş, locuitorii fiind sfătuiţi să îşi ia măsuri de precauţie şi să economisească apa în timpul secetei.

Case pierdute în incendii

În California, în timp ce oficială evaluează pagubele făcute de incendiul Mountain, şeful pompierilor din comitatul Ventura, Dustin Gardner, a afirmat că este recunoscător pentru vieţile salvate şi pentru că nu au fost persoane decedate.

Gardner a arătat că au fost circa 30.000 de persoaneîn zonele afectate, din care 7.000 care nu vorbesc engleza nativ, ceea ce a făcut evacuarea mai dificilă.

Oficiali din agricultură evaluează impactul incendiilor de vegetaţie asupra terenurilor cultivate cu avocado, citrice şi fructe de pădure la peste 6 milioane de dolari. Comisarul pentru agricultură al comitatului Korinne Bell a declarat luni că oficialii au făcut doar un sfert din evaluarea pagubelor şi se aşteaptă ca daunele să fie mai mari.