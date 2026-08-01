Incendiu de amploare la Pervomaisc: Zeci de hectare au ars din cauza unei țigări

Un incendiu de proporții a izbucnit pe un teren cu vegetație uscată din orașul Pervomaisc, regiunea transnistreană, unde flăcările au mistuit zeci de hectare de teren.

Potrivit autorităților, incendiul a izbucnit ieri, 31 iulie, în apropierea unei foste centrale termice și a unei linii de cale ferată. Primele cercetări arată că focul ar fi pornit de la o țigară nestinsă. La fața locului au intervenit două echipaje de pompieri din Pervomaisc și Slobozia, care au luptat cu flăcările timp de aproximativ patru ore.

Din cauza vegetației uscate și a miriștii, focul s-a extins rapid, distrugând aproximativ 58 de hectare de iarbă uscată și două hectare de miriște. De asemenea, incendiul a afectat și infrastructura feroviară abandonată, fiind distruse 43 de traverse ale vechii căi ferate.

Autoritățile reamintesc populației că aruncarea neglijentă a țigărilor aprinse poate provoca incendii de proporții, mai ales în condițiile de secetă și temperaturi ridicate.