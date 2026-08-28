Incendiu într-un bloc din Chișinău: 20 de persoane, inclusiv șapte copii, evacuate

Un apartament dintr-un bloc de locuințe, aflat pe pe strada Calea Orheiului din Chișinău, a fost cuprins de flăcări ieri-seară, în jurul orei 20:38.

Potrivit primelor informații, fum și flăcări au fost observate la etajul doi al unui bloc de locuit cu cinci nivele. La fața locului au fost îndreptate patru echipaje de pompieri și salvatori, care au stabilit că flăcările au cuprins mai multe bunuri materiale din interiorul apartamentului.

În mod prioritar, salvatorii au evacuat din scara blocului 20 de persoane, printre care șapte minori, prevenind intoxicarea acestora cu produsele de ardere.

Incendiul a fost localizat la ora 21:18 și lichidat complet la ora 22:53. În urma flăcărilor, au fost distruse mai multe bunuri materiale din interiorul antreului, bucătăriei, dar și al unei camere, pe o suprafață de circa 47 m², din suprafața totală de 79 m² a apartamentului.

Din fericire, victime nu au fost raportate. Cauza și circumstanțele producerii incendiului urmează a fi stabilite.

Potrivit datelor IGSU, în ultimele 24 de ore, pompierii și salvatorii au intervenit în 33 de situații de risc.