Un moldovean, căutat internațional pentru jaf armat, reținut la frontieră

Un bărbat căutat de autoritățile din Franța pentru implicare într-un grup infracțional organizat, jaf armat și alte infracțiuni asociate, a fost depistat de polițiștii de frontieră români în Punctul de Trecere a Frontierei Oancea, din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră (ITPF) Iași.

Potrivit informațiilor oficiale, cazul a fost înregistrat în data de 14 decembrie curent, în jurul orei 20:15. Bărbatul, în vârstă de 37 de ani, s-a prezentat la PTF Oancea pentru efectuarea formalităților de control necesare trecerii frontierei.

În urma verificărilor efectuate la controlul de frontieră, polițiștii au constatat că pe numele acestuia era emisă o alertă europeană pentru punerea în aplicare a unui mandat de arestare, emis de autoritățile judiciare din Franța.

Conform alertei, bărbatul avea de executat o pedeapsă de 15 ani de închisoare, fiind condamnat pentru jaf armat, aderare la un grup infracțional organizat, precum și pentru alte infracțiuni asociate.

După depistare, persoana a fost predată unei echipe operative din cadrul Serviciului de Investigații Criminale al Inspectoratului Județean de Poliție Galați, în vederea întreprinderii măsurilor legale care se impun, conform procedurilor în vigoare.