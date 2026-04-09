ANRE: Prețurile la carburanți vor crește, dar ritmul va fi moderat

Prețurile la carburanți vor continua să crească, însă într-un ritm moderat, afirmă directorul ANRE, Alexei Taran. Potrivit lui, fluctuațiile bruște sunt temperate de metoda bazată pe cotațiile Platts din ultimele 14 zile. Declarațiile au fost făcute în cadrul audierilor publice organizate de către Comisia parlamentară pentru economie, buget și finanțe.

În cadrul ședinței, președintele comisiei, Radu Marian, a subliniat că Moldova a reușit să depășească faza cea mai critică a crizei, evitând o eventuală penurie de carburanți, în pofida dependenței totale de importuri.

Potrivit deputatului, măsurile adoptate rapid – inclusiv diversificarea surselor de aprovizionare și utilizarea stocurilor de rezervă – au permis menținerea fluxurilor logistice și protejarea consumatorului final.

Tot în cadrul audierilor, participanții au discutat despre măsurile adoptate pentru prevenirea dezechilibrelor pe piață, printre care limitarea temporară a alimentării la pompă la 20 de litri, care a permis refacerea stocurilor și stabilizarea pieței de retail.

În același timp, reprezentanții Consiliului Concurenței au reiterat că continuă să monitorizeze strict piața angro, solicitând rapoarte zilnice privind stocurile și evoluția prețurilor, pentru a preveni eventuale înțelegeri anticoncurențiale sau speculații.