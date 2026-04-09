Cazul Ludmila Vartic: Mama victimei, atacată psihic de un polițist bădăran

De ce în Republica Moldova, unii polițiști se simt deasupra Legii?

Să facem cunoștință, în poză este domnul polițist Adrian Chirca, cel care gestionează cazul ,,suicidului” Ludmilei Vartic.

Astăzi, doamna avocată Gabriela Kornaker, a vorbit despre cât de dificil este acest caz și, deja i se creează impresia că ea luptă nu doar cu bănuitul dar și cu poliția care, se pare, nu prea vrea să se afle adevărul.

Noi toți știm că Ludmila din rude apropiate are doar mama și sora. Dacă sora mai are putere fizică să umble pe drumuri, mama… mama este o femeie în vârstă, slăbită, micuță și foarte timidă. Moartea Ludmilei i-a distrus cu totul sănătatea. Cu doar câțiva ani în urmă ea și-a îngropat soțul, după o perioadă lungă în care l-a îngrijit la pat; apoi, în mai puțin de doi ani și-a strâns de pe jos fiica mai mare și a dus-o și pe ea la groapă.

Ludmila știa cât de șubredă este mama ei și de aceea, niciodata nu i-a spus prin ce calvar trece din cauza lui Vartic și a amantei; Ludmila se temea că inima mamei nu va rezista dar inima de mamă a rezistat.

Doamna Maria, așa o cheamă, nu mai trăiește, ea supraviețuiește. După ce stai de vorbă cu această bătrână, înțelegi că în ea nu mai este viață, ea pare mai degrabă o umbră de om, ea și se mișcă ca o umbră ce are un destin pe care nu l-ai dori nici la puil cel de șarpe. Orice om normal la cap, înțelege că această bătrână duce pe picioare propriul ei iad.

Și totuși, știind toate acestea, polițistul Adrian Chirca își permite să fie cu bătrâna dur, needucat și lipsit de omenie. Acest polițist parcă își bate joc de ea. El o poartă pe drumuri fără rost, se răstește la ea și pune presiune psihologică încercând să o facă să se răzgândească cu privire la exhumare. Iar azi i-a adresat întrebări pe care bătrâna nu le înțelegea și atunci, el marele polițist, a ridicat tonul: ,,Uitați-vă la mine cînd vă întreb, nu la avocată”.

Domnule Cernăuțeanu cum este posibil ca un polițist să fie atât de bădăran cu durerea unei mame? Cine îi alimentează această obrăznicie? Ce i s-a promis dacă va ,,îngropa” dosarul? Și cine i-a promis? A ajuns Vartic la el? Nu vreau să cred că dumneavoastră îi dați așa indicații!

Doamnele avocate neapărat trebuie să depună o plângere la Procuratură pe numele nesimțitului.

Asta este poliția în 2026, dragă societate: niște îngâmfați fără empatie, care se cred buricul pământului dar în realitate sunt nișt rumegușuri scuipate!

Minodora Calistru – Prisacu