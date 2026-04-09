Rusia ar putea anula parada de 9 Mai de teama rachetelor ucrainene Flamingo

Autoritățile ruse ar putea anula parada militară de 9 mai din Moscova și Sankt Petersburg, din cauza temerilor legate de noile rachete ucrainene de croazieră „Flamingo”, cu rază lungă de acțiune.

Informația a stârnit deja îngrijorare în rândul bloggerilor militari ruși, care vorbesc despre un posibil eșec de imagine pentru Kremlin, dacă evenimentul dedicat Zilei Victoriei nu va mai avea loc în formatul obișnuit.

Potrivit unor comentarii apărute în spațiul public rus, anularea paradei ar însemna o lovitură serioasă de imagine pentru autorități.

În același context, bloggerul militar rus Ilya Tumanov a atras atenția că parada aviatică ar fi fost deja anulată. El a sugerat că, și dacă parada militară terestră va avea totuși loc, la aceasta nu vor participa aeronave militare ruse.

Un alt indiciu care alimentează aceste speculații este faptul că, duminică, 5 aprilie, o repetiție a paradei, programată pe un poligon de antrenament, nu a mai avut loc.

Kremlinul a evitat să ofere un răspuns clar cu privire la desfășurarea paradei militare din 9 mai, eveniment prin care Rusia marchează victoria împotriva Germaniei naziste în cel de-al Doilea Război Mondial.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, s-a limitat să spună că autoritățile se pregătesc să sărbătorească Ziua Victoriei.

Temerile Rusiei sunt legate de racheta de croazieră ucraineană „Flamingo”, introdusă recent în serviciul armatei ucrainene, în august anul trecut.

Potrivit informațiilor prezentate de partea ucraineană, racheta are o rază de acțiune de 3.000 de kilometri și poate transporta o încărcătură explozivă de o tonă.

În acest context, distanța în linie dreaptă dintre granița Ucrainei cu Rusia și Moscova, estimată la aproximativ 450 de kilometri, alimentează și mai mult îngrijorările privind vulnerabilitatea capitalei ruse.

Racheta „Flamingo” ar fi fost folosită deja de cel puțin două ori.

Primul caz a fost în februarie 2026, când a fost lovită cea mai mare fabrică de rachete din regiunea rusă Perm.

Al doilea caz s-a produs în martie 2026, când a fost vizată o fabrică de muniții din regiunea Samara.

În paralel, Ucraina dezvoltă și propria rachetă balistică FP-9, a cărei primă testare este programată pentru această vară.

Această rachetă ar avea o rază de acțiune de 850 de kilometri și un focos exploziv de 800 de kilograme.

De la începutul războiului din Ucraina, Rusia a redus vizibil amploarea paradelor militare din Piața Roșie.

În 2022, parada s-a desfășurat fără aviație și cu mult mai puține vehicule militare decât în 2021.

În 2023, cu excepția a trei tancuri T-34 din perioada celui de-al Doilea Război Mondial, la paradă nu au fost prezentate tancuri sau blindate grele.

În 2025, tehnica militară prezentată a fost mai numeroasă, însă a rămas în continuare sub nivelul din 2021.