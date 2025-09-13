Influencerii români, din nou agenți electorali pentru regimul de la Chișinău

Influencerii români s-au dus tocmai la Strasbourg ca să-i facă Maiei Sandu campanie electorală, așa cum au făcut și pentru Nicușor Dan în cursa pentru prezidențiale! Aluziva, Andrei Ciobanu și Mădă Stanjic sunt doar câțiva dintre cei care au mers în Parlamentul European ca să le țină spatele Maiei Sandu și Ursulei von der Leyen! Vedetele tinerei generații s-au filmat pe holurile instituției și s-au lăudat mai apoi pe rețelele de socializare cu faptul că s-au întâlnit cu președinta Republicii Moldova.

Influencerii români au avut mai multe întâlniri și s-au fotografiat cu diferiți demnitari la Strasbourg, printre care Maia Sandu, Ursula von der Leyen, Roberta Metsola și europarlamentarul progresist Nicu Ștefănuță.



Alina Greavu, cunoscută pe internet drept Aluziva, a scris un mesaj de laudă la adresa președintei Republicii Moldova. Vedeta a spus că discursul ei din Parlamentul Uniunii a fost unul demn de un lider european, axat pe cele mai importante valori comune. Tânăra nu a ezitat să transmită și un mesaj electoral către Republica Moldova.



„Îi salut pe frații și surorile noastre de peste Prut și le țin pumnii să facă cele mai bune alegeri pentru țara și viitorul lor, care dintr-un punct deja…e al nostru, al tuturor”, a scris Alina Greavu pe internet.





Influencerii au asistat la discursul Maiei Sandu și după aceea au stat la poze cu președinta Moldovei. Pe lângă Aluziva, printre participanți s-a numărat și actorul de stand-up comedy Andrei Ciobanu, care a încasat sume uriașe de bani din filme pentru adolescenți.



Sub pretextul unor întâlniri oficiale, Nicușor Dan și Ilie Bolojan au făcut și ei campanie pentru partidul Maiei Sandu, aflat în cursa pentru parlamentare. Președintele României a mers chiar de mai multe ori în Moldova.



