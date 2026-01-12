Îngheț în Moldova! Temperaturi până la -12 grade Celsius

Meteorologii prognozează pentru luni, 12 ianuarie, cer noros pe întreg teritoriul R. Moldova, iar maximele termice vor fi cuprinse între -12 și -2 grade Celsius.

Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS), vântul va sufla din vest și va avea o viteză maximă de 18 km/h. Umiditatea aerului va fi de până la 70%.

La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între -12° și -5°C.

În centrul țării și în Capitală, temperaturile vor varia între -10° și -3°C.

În sudul țării, temperaturile vor fi cuprinse între -9° și -2°C.