Vremea se răcește accentuat în R. Moldova, după un început de săptămână cald

Vremea din Republica Moldova va suferi schimbări semnificative în prima parte a săptămânii viitoare. Potrivit datelor oferite de Serviciul Hidrometeorologic de Stat, începutul săptămânii aduce temperaturi neobișnuit de ridicate pentru această perioadă.

Astfel, luni se vor înregistra aproximativ 20 de grade Celsius, iar marți temperaturile vor urca până la 24 de grade în sudul republicii.

Începând însă de miercuri, vremea se va răci brusc. Temperaturile maxime pe timp de zi vor coborî până la 11 grade, iar în unele regiuni din nordul republicii ar putea ajunge chiar și la 6 grade Celsius.

Pe timp de noapte, meteorologii avertizează că pe timp de noapte valorile termice ar putea scădea până la 0 grade, în nordul republicii.

De asemenea, sunt prognozate precipitații slabe. Miercuri și vineri sunt așteptate ploi ușoare, care vor accentua senzația de răcire.