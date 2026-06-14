Trafic intens la Punctul de trecere a frontierei Giurgiulești-Galați

La Punctul de trecere a frontierei Giurgiulești-Galați se atestă trafic intens pe sensul de ieșire din Republica Moldova.

Potrivit Poliției de Frontieră, pentru a reduce timpul de așteptare și a fluidiza circulația, echipele de control activează la capacitate maximă și aplică măsuri suplimentare de gestionare a traficului transfrontalier.

În acest context, participanții la traficul transfrontalier sunt îndemnați să opteze pentru traversarea frontierei prin punctele Leova sau Cahul.