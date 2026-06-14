Un petrolier rusesc din Flota Fantomă a fost interceptat de Marea Britanie

Forţele armate britanice au interceptat duminică un petrolier din aşa-numită Flotă Fantomă rusă, care încerca să traverseze Canalul Mânecii.

Nava SMYRTOS a fost abordată de comandouri ale Marinei Regale şi de agenţi special antrenaţi ai Agenţiei Naţionale de Combatere a Criminalităţii, a anunţat Ministerul britanic al Apărării într-un comunicat.

Nava va fi reţinută şi supravegheată în largul coastei de sud în timp ce ancheta continuă, afirmă comunicatul, adăugând că operaţiunea a fost întreprinsă în apele teritoriale ale Marii Britanii în conformitate cu dreptul intern şi internaţional.

Potrivit ministerului, operaţiunea a fost sprijinită de aparate ale grupului aerian maritim (Chinook, Merlin Mk4 şi Wildcat), de un avion P-8 al forţelor aeriene şi de navele HMS Sutherland şi HMS Ledbury.

Prim-ministrul britanic Kier Starmer a declarat că el a condus operaţiunea de interceptare.

„Această operaţiune reuşită aplică încă o lovitură Rusiei şi le aminteşte celor care alimentează războiul lui Putin în Ucraina că nu îi vom lăsa să se ascundă”, a scris Starmer într-o postare pe X.