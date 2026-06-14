Igor Grosu, reales la al IV-lea Congres

Igor Grosu a fost reales în funcția de președinte al Partidului Acțiune și Solidaritate, în cadrul celui de-al IV-lea Congres al formațiunii, la care au participat peste 900 de delegați cu drept de vot. În cadrul evenimentului au fost prezentate prioritățile PAS pentru următorii ani, printre care modernizarea administrației publice, creșterea competitivității economice și accelerarea procesului de aderare la Uniunea Europeană.

În cadrul aceluiași congres a fost aleasă noua echipă de conducere a partidului, pentru un mandat de patru ani. Funcțiile de vicepreședinți ai PAS au fost atribuite următoarelor persoane: Doina Gherman, Veronica Roșca, Mihai Popșoi, Vladimir Bolea, Radu Marian, Dan Perciun, Virgil Pîslariuc. De asemenea, în echipa de conducere au fost incluși Ion Groza, Lilian Carp, Adrian Băluțel, Liliana Nicolăescu-Onofrei, Gheorghe Hajder, Larisa Voloh, Igor Chiriac și Tatiana Cucuietu. Funcția de secretar general a fost preluată de Andrei Rusanovschi.

În discursul său, Igor Grosu a vorbit despre cei 10 ani de activitate ai formațiunii, reformele implementate și obiectivul continuării parcursului european, subliniind că Moldova este pe calea cea dreaptă.

„PAS este un partid pro-european, puternic, care are datoria să ridice nivelul de prosperitate a Republicii Moldova și să îndeplinească dezideratul aderării la UE. PAS trebuie să continue să crească, să se întărească, să devină un partid cu tradiție, să continue să aducă oameni valoroși în partid”, a menționat Igor Grosu.

Președinta Maia Sandu a transmis un mesaj video, subliniind unitatea și responsabilitatea echipei politice, precum și importanța continuării reformelor și a parcursului european.

„Sunt mândră de ce am reușit împreună și sunt recunoscătoare tuturor celor care au contribuit la eliberarea țării de corupți, scoaterea Republicii Moldova din izolare și punerea pe un drum corect de partea bună a istoriei”, a menționat Maia Sandu.

La congres au participat și oficiali din afara țării, printre care premierul interimar al României, Ilie Bolojan, lider al Partidului Național Liberal. Acesta a felicitat Republica Moldova pentru deschiderea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, apreciind că este un pas important care va rămâne în istorie și la care actuala guvernare și-a adus contribuția.

Eurodeputatul român Siegfried Mureșan a declarat că PAS este singurul partid democratic din Europa care a câștigat ultimele două scrutine cu majoritate absolută. El a descris formațiunea drept un model pentru întregul Partid Popular European și pentru Europa.

Oficialul a subliniat și parcursul european al Republicii Moldova – de la depunerea cererii de aderare, obținerea statutului de țară candidată și până la decizia de deschidere a negocierilor de aderare – menționând că acestea au fost bine pregătite în ultimele luni.

Partidul Acțiune și Solidaritate a fost fondat în 2016 și a fost condus până în 2020 de Maia Sandu, care a renunțat la funcție după alegerea sa în calitate de președinte al țării. Interimatul a fost preluat de Igor Grosu, care a fost ulterior ales președinte al PAS la congresul din mai 2022.