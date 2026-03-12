Grav accident lângă Cojușna: O mașină s-a răsturnat, iar un șofer a ajuns la spital

Un grav accident s-a produs în această dimineață, în jurul orei 07:00, în apropiere de localitatea Cojușna, raionul Strășeni.

La fața locului s-a stabilit preliminar că un automobil de marca VAZ, condus de un bărbat de 69 de ani, s-a ciocnit cu un Mercedes, condus de un bărbat de 66 de ani.

„În urma impactului, șoferul VAZ-ului a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale specializate. Șoferul Mercedesului a fost testat alcoolscopic, iar rezultatul a indicat valori negative la prezența alcoolului în aerul expirat”, ne-a comunicat ofițerul de presă al IP Strășeni, Mariana Didenco.

Alte circumstanțe se stabilesc.