Într-un nou episod din seria “Strategul european”, președintele interimar al României, Ilie Bolojan, a anunțat joi seară, la Bruxelles, că Republica Moldova va putea participa la achizițiile militare europene prin programul „ReArm Europe”. Declarația a venit la finalul summitului Consiliului European, unde Bolojan a părut că descoperă, cu un aer de expert, marile planuri de apărare ale Uniunii Europene.

Întrebat cum anume ar putea Republica Moldova să fie implicată în proiectele de apărare prevăzute în Cartea Albă, Bolojan a oferit un răspuns memorabil prin claritatea sa: „Deci, ar fi, ar exista această posibilitate.” Cu alte cuvinte, există o șansă ca țările candidate să intre în aceste parteneriate și să cumpere armament împreună cu statele UE, ceea ce sună grozav… dacă ai bani și vrei să îmbogățești industriile de armament ale Germaniei și Franței (pentru că despre asta e vorba).

Datorii pentru apărare: O idee „strălucită”

Liderii UE au discutat despre Cartea Albă a Apărării și planul „ReArm Europe/Readiness 2030”, inițiative ce vizează construirea unei industrii de apărare puternice. Însă partea cu adevărat interesantă a acestui plan vine din mecanismul de finanțare: 800 de miliarde de euro, dintre care 650 de miliarde trebuie să vină din bugetele statelor membre, printr-o creștere de până la 1,5% din PIB pentru investiții militare. În plus, 150 de miliarde de euro vor fi disponibili prin împrumuturi contractate de Comisia Europeană, pe care statele membre le pot accesa, dar cu anumite condiții, unele dintre criterii fiind legate de a achiziționa armament produs în Europa sau în țări terțe cu care UE are parteneriate de securitate încheiate. Cu alte cuvinte, cine nu are bani, poate lua credit.

Aici intră în scenă Republica Moldova, care supraviețuiește deja din granturi și împrumuturi. În loc să investească în infrastructură, educație sau sănătate, cetățenii Rep. Moldova sunt invitați să își asume noi datorii pentru a cumpăra echipamente militare, desi în present se duc negocieri de pace. Un model economic de mare succes, dacă succesul se măsoară în datorii și în poveri împovărătoare asupra unei populații deja sărăcite.

Cine profită?

Programul „ReArm Europe” exclude Regatul Unit, SUA și Turcia de la contractele de apărare, favorizând astfel producătorii europeni și partenerii selectați, adică: Franța și Germania. Potrivit Financial Times, până la 35% din echipamentele achiziționate prin împrumuturi pot conține componente din Coreea de Sud, Japonia, Albania, Republica Moldova, Macedonia de Nord și Ucraina. Practic, nu doar că statele mici sunt împinse să se îndatoreze, dar sunt și transformate în piețe captive pentru industria europeană de apărare.

Republica Moldova a semnat deja, pe 21 mai 2024, un parteneriat de securitate și apărare cu UE, deschizând astfel drumul către aceste achiziții „avantajoase”. Cu alte cuvinte, Bruxelles-ul le oferă cetățenilor Rep. Moldova ocazia unică de a-și cheltui și ultimii bani pe arme, sub pretextul apărării comune.