Ion Ceban o înaintează pe Svetlana Dogotaru pentru funcția de viceprimar

Arhitectul-șef al municipiului Chișinău, Svetlana Dogotaru, este propusă pentru funcția de viceprimar responsabil de arhitectură și urbanism. Candidatura acesteia urmează să fie examinată în cadrul ședinței Consiliului Municipal Chișinău (CMC), programată pentru 29 mai.

Anunțul a fost făcut de primarul general Ion Ceban, după ședința Comitetului de Planificare, Monitorizare și Evaluare Strategică desfășurată luni, 25 mai. Edilul a precizat că pe agenda ședinței CMC vor figura mai multe subiecte considerate importante pentru municipiu.

Totodată, Ion Ceban a anunțat că responsabilitățile din domeniul juridic vor fi gestionate de viceprimarul Ilie Ceban. Primarul a declarat că acesta are experiența și competențele necesare pentru administrarea domeniului.

Subiectul vine în contextul mai multor controverse legate de numirile în funcții de conducere din cadrul Primăriei Chișinău. În luna martie, Ion Ceban i-a desemnat pe Olesea Pșenițchi și Victor Pruteanu în funcțiile de viceprimari, după ce candidaturile lor nu au fost aprobate de CMC. Cei doi au preluat funcțiile ocupate anterior de Olga Ursu și Angela Cutasevici, devenite deputate.

Ulterior, consilierii municipali PAS au sesizat Centrul Național Anticorupție, acuzându-l pe primar că și-ar fi depășit atribuțiile prin aceste numiri.

De asemenea, pe 11 mai, Ion Ceban a revocat-o din funcție pe viceprimara Irina Gutnic, numită în 2022 fără votul CMC. După demitere, aceasta a lansat mai multe acuzații privind gestionarea fondurilor publice în cadrul Primăriei Chișinău. Irina Gutnic a afirmat că a beneficiat de adaosuri salariale pentru ore nelucrate și că, la indicația primarului, ar fi exercitat presiuni asupra unor angajați pentru a declara donații fictive către blocul politic „Alternativa” și pentru a participa la activități electorale în timpul programului de muncă.

Primăria Chișinău a respins acuzațiile, calificându-le drept informații false menite să compromită activitatea administrației municipale.

La rândul său, deputatul PAS Lilian Carp a invocat mai multe controverse privind managementul municipal, inclusiv anchete legate de presupuse nereguli în repartizarea unor apartamente prin intermediul întreprinderii municipale „Apă-Canal Chișinău”. Parlamentarul a făcut referire și la anularea alegerilor locale din Chișinău din 2018, atribuind responsabilitate politică echipei din jurul lui Ion Ceban.