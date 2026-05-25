Patru migranți, prinși la granița moldo-română înainte de a traversa ilegal Prutul

Patru migranți care ar fi urmat să ajungă clandestin în România, cu ajutorul unui grup criminal specializat, au fost depistați în zona de frontieră, pe direcția Drepcăuți-Horodiște. Operațiunea a fost desfășurată în perioada 18-19 mai 2026 de Poliția de Frontieră a Republicii Moldova, în cooperare cu autoritățile de frontieră din România.

Potrivit Poliției de Frontieră, acțiunile au fost desfășurate de polițiștii de frontieră din cadrul Direcției regionale Nord, sub conducerea Procuraturii Edineț, sediul Briceni, cu sprijinul angajaților Direcției acțiuni speciale la frontieră și al polițiștilor de frontieră din cadrul Direcției regionale Vest.

Operațiunea a avut loc în conlucrare cu angajații Sectorului Poliției de Frontieră Rădăuți-Prut din România.

Conform informațiilor operative obținute de ofițerii de investigație ai Direcției regionale Nord, un grup format din patru migranți intenționa să traverseze ilegal frontiera de stat pe direcția Drepcăuți-Horodiște. În baza datelor acumulate, au fost inițiate măsuri comune de monitorizare și căutare, inclusiv în cooperare cu autoritățile române.

Inițial, în apropierea localității Drepcăuți, a fost reținut un migrant în vârstă de 31 de ani, suspectat de implicare în tentativa de traversare ilegală a frontierei de stat.

Operațiunea a continuat în zona de frontieră, iar în urma măsurilor desfășurate în apropierea râului Prut, polițiștii de frontieră au localizat alți trei migranți care încercau să traverseze clandestin frontiera. Pentru intervenția rapidă, au fost mobilizate mai multe grupe operative.

La fața locului au fost depistați trei cetățeni nepalezi, cu vârste cuprinse între 30 și 35 de ani, care încercau să ajungă ilegal din Republica Moldova în România.

Polițiștii de frontieră continuă investigațiile pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului și identificarea persoanelor implicate în organizarea migrației ilegale. Până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive, persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție.