Veaceslav Ioniță: Prețurile locuințelor din Moldova vor continua să crească

Piața imobiliară din Republica Moldova este menținută „artificial pe linia de plutire” de cumpărătorii care își procură pentru prima dată o locuință și apelează la credite ipotecare. Declarația a fost făcută de expertul economic Veaceslav Ioniță, într-o analiză dedicată situației din sectorul imobiliar.

Potrivit expertului, segmentul speculativ al pieței aproape că a dispărut, iar dezvoltatorii imobiliari se confruntă cu dificultăți tot mai mari în finanțarea proiectelor.

„Băncile comerciale sunt mult mai dispuse să acorde credite utilizatorilor finali decât proiectelor aflate în stadiile incipiente ale construcției de locuințe. În aceste condiții, dezvoltatorii depind de investitori privați care au cumpărat apartamente în stadiul de fundație”, a explicat Ioniță.

Expertul afirmă că multe apartamente au fost vândute anterior la prețuri de 600–700 de euro pentru un metru pătrat, însă costurile reale de construcție au depășit între timp 1.000 de euro pe metru pătrat.

„Pentru a compensa pierderile, dezvoltatorii sunt nevoiți să majoreze prețurile la 1.400–1.500 de euro pe metru pătrat de locuință”, a remarcat Veaceslav Ioniță.

Potrivit acestuia, creșterea accentuată a costurilor de construcție din ultimii ani a transformat actualul model de finanțare într-o „capcană financiară” pentru companiile din domeniu.

În lipsa finanțării tradiționale, firmele de construcții au fost nevoite să se bazeze pe investitori privați și pe vânzarea apartamentelor încă din faza de construcție.

Totodată, Ioniță susține că aproximativ 70% dintre tranzacțiile imobiliare din Republica Moldova sunt realizate în prezent prin credite ipotecare, ceea ce reprezintă un nivel fără precedent pentru piața locală.

Expertul consideră că programele de sprijin pentru procurarea locuințelor ar trebui orientate în primul rând spre familiile tinere, familiile cu copii, angajații din sectorul public și locuitorii din mediul rural.

„În prezent, mii de oameni sunt în așteptare, nesiguri dacă vor primi sau nu acest sprijin din partea statului”, afirmă Ioniță.

Expertul avertizează că, în lipsa unor intervenții sistemice și a unei finanțări previzibile, piața imobiliară riscă să intre într-o perioadă de stagnare prelungită.

„Prețurile vor continua să crească, iar accesul populației la locuințe va deveni și mai limitat”, a concluzionat Veaceslav Ioniță.