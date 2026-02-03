Ion Gușan, liderul uneia dintre cele mai temute grupări de crimă organizată din Europa, capturat la Londra

Moldoveanul Ion Gușan, șeful uneia dintre cele mai temute grupări de crimă organizată din Europa, cunoscut drept „Nicu Patron”, a fost capturat la Londra. Reținerea a avut loc în apropiere de Tower Bridge, unde acesta se afla împreună cu familia și șoferul său.

Conform jurnaliștilor publicației britanice ,,The Sun”, Ion Gușan, în vârstă de 54 de ani, se afla alături de familia sa într-o mașină luxoasă, condusă de șoferul său, în apropiere de Tower Bridge, la Londra. Acesta a fost scos cu forța din autoturism de ofițeri ai Agenției Naționale pentru Combaterea Criminalității după ce vehiculul a fost blocat de autoritățile britanice.

Reținerea a pus capăt unui filaj de trei ani, perioadă în care se presupunea că interlopul locuia în zona Canary Wharf din apropiere. Încătușarea acestuia a avut loc în luna decembrie a anului trecut, însă informația a devenit publică abia acum, autoritățile nefiind dispuse să ofere detalii despre operațiune.

Ion Gușan a fost plasat în arest preventiv de magistrații britanici în luna ianuarie. În prezent, interlopul luptă împotriva extrădării sale.

„Gușan a operat la nivelurile superioare ale crimei organizate internaționale timp de peste 25 de ani. Capturarea sa reprezintă o lovitură majoră pentru autoritățile britanice. Prezența mafiotului la Londra scoate în evidență modul în care capitala Marii Britanii a devenit un refugiu pentru infractori străini de prim rang”, mai notează sursa citată.

Căutat de structurile judiciare de la Paris

Acesta a fost dat în urmărire de autoritățile din Franța, unde, în luna mai a anului trecut, a fost condamnat în lipsă la zece ani de închisoare pentru jaf armat, extorcare cu violență, șantaj, contrabandă, spălare de bani și apartenență la un grup infracțional organizat.

Grupare creată în Republica Moldova

Ion Gușan este considerat liderul unei importante rețele de crimă organizată din Europa de Est, numită „Patron”, care are legături strânse cu mafia rusă. Gruparea a fost fondată în Republica Moldova la începutul anilor 2000 și și-a extins ulterior tentaculele în întreaga Europă. Rețeaua pe care o conduce interlopul, fiind acuzată și de traficul de migranți către țări din Europa de Vest.