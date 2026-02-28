Iran: Consiliul Național de Securitate îndeamnă populația să părăsească Teheranul

Consiliul Național de Securitate al Iranului a sfătuit locuitorii să părăsească Teheranul în urma atacurilor americano-israeliene.

Din cauza situației, ‘ar trebui ca, pe cât posibil și păstrându-vă calmul, să călătoriți în alte locuri și orașe, dacă aveți posibilitatea’, a declarat puternicul organism de securitate al țării într-un comunicat.

Nu există motive de îngrijorare cu privire la aprovizionarea cu bunuri de zi cu zi, a menționat acesta, însă oamenii ar trebui să evite adunările în centrele comerciale, deoarece acest lucru ar putea fi periculos.

Școlile și universitățile vor rămâne închise până la noi ordine. Băncile vor rămâne deschise. Vor exista restricții privind serviciile guvernamentale, a precizat consiliul sâmbătă.