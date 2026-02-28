Războiul din Iran s-a extins în Orientul Mijlociu. Explozii în mai multe state din regiune, baze militare SUA sub atac / Un mort în Abu Dhabi

Oficialii din UAE și Bahrain au anunțat că au fost ținta unor atacuri iraniene, sâmbătă dimineață. Explozii s-au auzit și în Qatar, Kuwait, Iordania și chiar în Riad – Arabia Saudită, potrivit Reuters, Al Jazeera și AFP. Teheranul a confirmat un atac asupra unor baze SUA din regiune.

Cel puțin un om a murit în Abu Dhabi, într-un atac iranian asupra unor ținte din Emiratele Arabe Unite. Este vorba despre un civil de origine asiatică, potrivit informațiilor.

Ministerul Apărării din UAE a confirmat într-o declarație că țara a fost ținta rachetelor balistice iraniene, iar apărarea antiaeriană a interceptat cu succes „o parte” dintre acestea.

Declarația menționează pagube materiale și moartea unei persoane de naționalitate asiatică într-o zonă rezidențială din Abu Dhabi.

„Acest atac reprezintă o încălcare flagrantă a suveranității naționale și a dreptului internațional și statul își rezervă dreptul deplin de a răspunde la această escaladare și de a lua toate măsurile necesare pentru a-și proteja teritoriul”, se arată în declarație.

Reuters a relatat că explozii puternice au fost semnalate în Abu Dhabi și Dubai.O martoră a declarat pentru Reuters că a auzit cinci explozii în succesiune rapidă în Abu Dhabi. Alți martori din zonele Al Dhafra și Bateen au auzit, de asemenea, explozii puternice.Iranul a confirmat țintele din regiunea Golfului. Potrivit agenției de știri Fars, Iranul a vizat:

Baza aeriană Al-Udeid din Qatar

Baza aeriană Al-Salem din Kuweit

Baza aeriană Al-Dhafra din Emiratele Arabe Unite

Baza americană din Bahrain

Oficialii din Bahrain au anunțat sâmbătă dimineață că sediul Flotei a 5-a a Marinei SUA a fost ținta unui atac cu rachete. Este neclar care sunt pagubele produse de atac, dacă acestea există.

Atacul a avut loc la câteva ore după ce Israelul și SUA au lansat lovituri militare în Iran. Regimul de la Teheran a avertizat că bazele militare ale SUA din regiune vor fi ținte legitime.

În același timp, Ministerul Apărării din Qatar a afirmat că mai multe rachete iraniene au fost interceptate de sistemul de apărare Patriot. Reuters a anunțat de asemenea că mai multe explozii au fost auzite în Doha, capitala statului din Golf.

Nu este clar dacă unele rachete și-au atins țintele sau dacă sunetul exploziilor este cel produs de interceptarea proiectilelor.

Potrivit Al Jazeera Arabic, explozii au fost auzite și în Kuweit, care adăpostește mai multe baze americane.

Statele Unite și Israelul au lansat un atac coordonat asupra Iranului, sâmbătă dimineață.Într-un discurs, Donald Trump a anunțat că sunt „operațiuni de luptă majore” și a lăsat să se înțeleagă obiectivul: schimbarea regimului de la Teheran.

„Când vom termina, preluați controlul asupra guvernului vostru”, a transmis el poporului iranian.Unul dintre obiectivele atacului coordonat este să elimine cât mai mulți lideri ai Iranului, scrie The New York Times, citând trei oficiali israelieni din serviciile de securitate.