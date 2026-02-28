Cât de important este scutul de la Deveselu pentru apărarea Europei în cazul unui conflict SUA-Iran

SUA și Iraelul au lansat sâmbătă dimineață atacuri asupra Iranului, un atac așteptat după ce mai multe guverne din întreaga lume și-au avertizat cetățenii despre riscul în continuă creștere a unui atac american asupra Iranului și i-au încurajat pe toți cei prezenți pe teritoriul iranian sau în Israel fie să părăsească cât mai curând aceste zone, fie să ia măsuri de precauție și să fie „prudenți”.

În contextul unui posibil conflict deschis între SUA și Iran, scutul de la Deveselu devine o piesă importantă în apărarea Europei, fiind parte din Sistemul de apărare împotriva rachetelor balistice al NATO, creat special pentru a apăra continentul de rachetele cu rază lungă deținute de armata iraniană.

Aflat la o distanță de 2500 de km de Iran, Deveselu este o locație importantă pentru Sistemul de apărare împotriva rachetelor balistice al NATO pentru că este una din cele două locații din Europa continentală unde este instalat Aegis Ashore, un sistem de apărare antirachetă balistică.

“Aegis Ashore utilizează un sistem defensiv aproape identic cu cel folosit pe distrugătoarele și crucișătoarele cu rachete ghidate ale Marinei SUA, echipate cu sistemul Aegis, aflate pe mare. Sistemul este conceput pentru a detecta, urmări, intercepta și distruge rachete balistice în zbor. Acesta folosește interceptorul Standard Missile-3 (SM-3), care nu are un focos exploziv, ci interceptează și distruge rachetele prin impact cinetic”, explică Comandamentul Forțelor Navale ale SUA pentru Europa și Africa (NAVEUR-NAVAF).

Încă din 2016, după ce sistemul de la Deveselu a devenit operațional, Bob Work, Secretar adjunct al Apărării al SUA declara că scutul din țara noastră este un sistem defensiv împotriva Iranului: „Dar, așa cum au spus deja alții și după cum știți, ne aflăm aici pentru a celebra o altă realizare importantă în relația dintre Statele Unite și România – acest sit de rachete AEGIS Ashore. Atât timp cât Iranul continuă să dezvolte și să desfășoare rachete balistice, Statele Unite vor colabora cu aliații și partenerii noștri pentru a apăra NATO și statele sale membre împotriva acestei amenințări”.

În aprilie 2024, câteva dintre rachetele balistice iraniene care vizau ţinte din Israel au fost doborâte cu interceptori similari celor pe care îi are scutul de la Deveselu. A fost prima dată când Statele Unite au folosit în luptă acest tip de rachete, care au fost lansate de pe nave americane din Marea Mediterană, nota TVR Info.

Un an mai târziu, în iunie 2025, reprezentanții Forțelor de Apărare ale Israelului (IDF) au publicat pe platforma X o hartă care arăta razele de acțiune ale rachetelor balistice iraniene. România se află în raza maximă de acoperire – de până la 2.000 de kilometri – a arsenalului iranian.

În 2010, aliații au decis să dezvolte o capacitate extinsă de apărare antirachetă balistică (BMD) pentru a îndeplini misiunea fundamentală a NATO de descurajare și apărare.

Obiectivul sistemului NATO de apărare antirachetă balistică este de a asigura acoperirea și protecția completă a populației, teritoriilor și forțelor NATO din Europa împotriva amenințării crescânde reprezentate de proliferarea rachetelor balistice. De exemplu, în ultimul deceniu, aliații și-au exprimat în mod continuu îngrijorarea cu privire la intensificarea testelor de rachete efectuate de Iran, precum și la raza de acțiune și precizia rachetelor balistice ale acestuia, precizează NATO.

Sistemul de apărare antirachetă balistică NATO se bazează pe contribuții naționale voluntare, inclusiv interceptori și senzori finanțați la nivel național, precum și acorduri de găzduire. De asemenea, se bazează pe infrastructura sistemelor de comandă și control furnizată prin Programul BMD NATO, care este finanțat în comun de toți aliații.

Contribuțiile naționale la sistemul NATO de apărare antirachetă balistică (BMD) sunt următoarele:Germania găzduiește centrul de comandă NATO BMD la baza aeriană Ramstein.Statele Unite contribuie la sistemul NATO BMD prin intermediul Abordării adaptive etapizate europene (EPAA).

Turcia găzduiește un radar american BMD la Kürecik.România găzduiește o bază americană Aegis Ashore la baza aeriană Deveselu.Polonia găzduiește o altă bază americană Aegis Ashore la baza militară Redzikowo.În plus, în contextul EPAA, Spania găzduiește patru nave americane Aegis cu capacitate BMD multi-misiune la baza sa navală din Rota, pentru a fi utilizate în misiunea BMD a NATO, atunci când este necesar.

În 2024, sistemul BMD NATO a fost finalizat prin operaționalizarea bazei americane de apărare aeriană aflată în nordul Poloniei şi concepută pentru a detecta şi intercepta atacurile cu rachete balistice. Vorbind în marja summitului NATO de la Washington din 2024, şeful alianţei la acea vreme, Jens Stoltenberg, declara că disponibilitatea bazei este un pas important pentru securitatea transatlantică în faţa unei ameninţări în creştere reprezentată de rachetele balistice.

„Ca o alianţă defensivă, nu putem ignora această ameninţare. Apărarea antirachetă este un element esenţial pentru sarcina principală a NATO de apărare colectivă”, a adăugat el, menţionând că rachetele balistice au fost utilizate pe scară largă în conflictele din Ucraina şi Orientul Mijlociu.

Aproximativ 200 de militari sunt staţionaţi la cele două situri de interceptare din Polonia şi România, baza de la Deveselu fiind operaţională din 2016.

Baza de la Deveselu este formată în prezent din trei unități militare: Baza 99, românească, care găzduiește celelalte două baze americane – cea a forțelor navale și pe cea a Sistemului Aegis Ashore de apărare antirachetă, adică scutul propriu-zis.