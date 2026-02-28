Internațional

Israel a lansat un „atac preventiv” asupra Iranului. Sirenele antirachetă răsună în toată țara

Israelul a anunțat că a lansat sâmbătă dimineață un ”atac preventiv” împotriva Iranului. Guvernul  de la Tel Aviv a declarat stare de urgență din cauza așteptărilor unor represalii iraniene cu drone și rachete balistice, iar în toată țara răsună sirenele antirachetă.

„Statul Israel a lansat un atac preventiv împotriva Iranului pentru a elimina amenințările la adresa Statului Israel”, a declarat ministrul apărării Israel Katz.

ISRAEL IS STRIKING IRAN. pic.twitter.com/mkBQBScoVw— Hananya Naftali (@HananyaNaftali) February 28, 2026

Știre în curs de actualizare. 

