(ISTORIA DESPRE 12 NOIEMBRIE) Primul război mondial: autorităţile de stat părăsesc Bucureştiul şi se mută la Iaşi

1840 – S-a născut sculptorul francez Auguste Rodin (m. 1917)

1862 – S-a născut omul politic Vasile Goldiş, membru al Academiei Române (m. 10 februarie 1934)

1866 – S-a născut Sun Yat-Sen, revoluţionar şi om de stat chinez, fondator şi prim preşedinte al Republicii China între anii 1911 şi 1912; doctrina sa a stat la originea celor două căi pe care s-a dezvoltat ulterior societatea chineză divizată, a Republicii Populare Chineze şi a statului-insulă Taiwan (m. 12 martie 1925)

1871 – Se inaugureaza Uzina de gaz aerian de la Filaret

1915 – S-a născut Roland Barthes, eseist şi critic literar francez (m. 26 martie 1980)

1916 – Primul război mondial: în împrejurările unei iminente ocupaţii germano-autsro-ungare, autorităţile de stat părăsesc Bucureştiul şi se mută la Iaşi

1929 – S-a născut scriitorul german Michael Ende ("Povestea fără sfârşit) (m.1995)

1934 – A încetat din viaţă Pimen (Petru) Georgescu, mitropolit al Moldovei, membru de onoare al Academiei Române (n. 1853)

1982 – Iuri Andropov este desemnat succesor al lui Leonid Brejnev, în funcţia de secretar general al CC al PCUS

1990 – Prinţul Akihito devine cel de al 125 împărat al Japoniei

2001 – Războiul din Afganistan: forţele talibane părăsesc capitala Kabul

2004 – Colin Powel şi-a anunţat retragerea din funcţia de secretar de stat al SUA. Preşedintele George W. Bush a propus-o în această funcţie pe Condolenza Rice

2006 – Protocolul privind dispozitivele explozibile de război, care obligă cele 25 de state membre să efectueze sau să finanţeze operaţiuni de deminare post-conflict, a intrat în vigoare

2007 – Guvernul italian adoptat oficial directiva Comisiei Europene de recunoaştere a calificărilor profesionale din România şi Bulgaria, ţări care au devenit membre UE la 1 ianuarie 2007

2008 – A încetat din viaţă Mitch Mitchell, fostul toboşar al legendarului grup al lui Jimi Hendrix. A înregistrat alături de Hendrix piesele devenite clasice, precum "Fire", "Manic Depression" şi "Third Stone from the Sun". (n. 1946)

