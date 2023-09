Italia nu mai vrea să primească migranţi salvaţi pe mare de către ONG-uri germane, anunţă Meloni la summitul ţărilor mediteraneene din UE în Malta. ”Nu ne putem juca de-a solidaritatea cu frontierele altora”

Organizaţiile nonguvernamentale (ONG) care salvează migranţi la Marea Mediterană vor trebui să-i debarce în ţările sub pavilionul cărora navighează navele, adică în Germania, în cazul în care nu se ajunge la un compromis mai bun asupra statutului acestor ONG-uri în cadrul Pactului Azilului şi Imigraţiei, a anunţat la un summit în Malta premierul italian Giorgia Meloni, relatează News.ro.

Şefa Guvernului italian respinge un amendament prezentat de către Germania cu privire la statutul şi rolul ONG-urilor joi, la un vot la Bruxelles asupra Pactului Azilului şi Migraţiei.

Acest text a fost aprobat de către Cei 27, însă Italia, care s-a declarat surprinsă de depunerea în ultimul moment a unor propuneri germane – şi-a exprimat rezerva şi a cerut un timp de reflecţie.

”PAS ÎNAPOI”

Acest amendament este un pas înapoi”, iar ”noi propunem, astfel, alt amendament, în virtutea căruia ţara responsabilă de primirea migranţilor transportaţi pe o navă a unui ONG să fie cea a pavilionului navei”, a declarat presei Giorgia Meloni, în marja unui summit al ţărilor mediteraneene din Uniunea Europeană (UE) în Malta.

Europe is less divided on the migration issue than the US. A big summit on Malta today with President Macron, Meloni, @vonderleyen and other leaders presented a European consensus across the political spectrum to curb the migrant influx and ramp up returns pic.twitter.com/It8WjPe23Z

— Mariska den Eelden 🇪🇺🇳🇱 (@eeldenden) September 29, 2023