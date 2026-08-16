Iulie, lună sângeroasă pentru armata rusă: aproape 43.000 de militari pierduți, Ucraina avansează pe front

Luna iulie a fost una dintre cele mai sângeroase perioade pentru armata rusă de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei, potrivit unei analize citate de presa ucraineană.

Rusia ar fi pierdut aproximativ 42.860 de militari, morți și răniți, în cursul lunii iulie, în timp ce forțele ucrainene susțin că au obținut cele mai importante câștiguri teritoriale din ultimul an, conform Mediafax.

Datele au fost prezentate de The New York Post, care citează evaluări privind evoluția pierderilor rusești și situația de pe front.

Rusia, pierderi de aproape 43.000 de militari în iulie

Potrivit informațiilor citate, forțele ruse au înregistrat în luna iulie aproximativ 42.860 de pierderi în rândul militarilor, incluzând atât soldați uciși, cât și răniți, scrie RBC Ucraina.

Dacă estimarea este corectă, aceasta ar reprezenta cel mai ridicat nivel lunar al pierderilor rusești din ianuarie 2025 și a patra cea mai sângeroasă lună pentru Rusia de la începutul războiului, în 2022.

Pierderile ridicate pun presiune suplimentară asupra capacității Moscovei de a menține efectivele de pe front. Potrivit experților citați de publicație, numărul total al pierderilor rusești, incluzând militarii morți și răniți, se apropie de 1,5 milioane.

Recrutarea de noi militari ar deveni astfel o problemă tot mai importantă pentru Kremlin.

Rusia, în dificultate cu recrutarea de noi soldați

În ultimele luni, autoritățile ruse ar fi recurs la metode tot mai agresive pentru atragerea de noi recruți. Potrivit The New York Post, Moscova ar fi încercat să convingă cetățeni ruși să se înroleze prin promisiuni înșelătoare privind natura serviciului militar.

În paralel, Rusia a recrutat și cetățeni străini, inclusiv din țări africane, pentru a-și suplimenta efectivele de pe front.

Situația forțelor ruse este urmărită și în contextul informațiilor potrivit cărora Moscova ar putea pregăti o nouă mobilizare. Potrivit unor declarații ale oficialilor ucraineni, aceasta ar putea avea loc după alegerile parlamentare din Rusia din toamnă.

Ucraina anunță cele mai mari câștiguri teritoriale din ultimul an

În timp ce Rusia ar fi înregistrat pierderi importante, Forțele Armate ale Ucrainei susțin că au obținut cele mai mari câștiguri teritoriale din ultimul an.

Potrivit informațiilor citate, trupele ucrainene au recucerit aproximativ 780 de kilometri pătrați pe frontul sudic și au preluat din nou controlul asupra a 26 de localități.

Forțele ucrainene ar fi împins trupele ruse cu peste 11 kilometri în anumite zone ale frontului din sud, în apropierea punctului de întâlnire dintre regiunile Dnipro, Donețk și Zaporojie.

Potrivit sursei, aceste operațiuni, chiar dacă sunt formate din atacuri de dimensiuni reduse, încep să afecteze treptat controlul exercitat de Rusia asupra unor zone de pe front.

Perspectiva unei noi mobilizări

Informațiile privind pierderile rusești vin în contextul în care Moscova continuă să își consolideze efectivele prin recrutarea de prizonieri și de militari străini.

Ucraina avertizează de mai mult timp că o nouă mobilizare de amploare în Rusia ar putea reprezenta o provocare directă pentru securitatea Europei.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a susținut anterior că Vladimir Putin are nevoie să prezinte succese militare și că, în cazul unei noi mobilizări, Kremlinul ar putea încerca să obțină rapid victorii pe front.

Totuși, estimările privind pierderile militare și situația exactă de pe front sunt dificil de verificat independent, iar cifrele prezentate de Rusia și Ucraina diferă semnificativ. Datele privind suprafețele recucerite și pierderile militare trebuie, de asemenea, privite în contextul informațiilor disponibile din surse aflate de o parte și de alta a conflictului.