Internațional

Un atac rusesc a zguduit Kievul. Explozii puternice și clădiri cuprinse de flăcări

Photo of Timpul.md Timpul.md16 august 2026
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Mai multe explozii au fost auzite în capitala Ucrainei în doar câteva minute, în noaptea de sâmbătă spre duminică, în urma unui atac rusesc care a zguduit Kievul.


În centrul orașului, s-au auzit în total patru explozii „foarte puternice” în jurul orei 2:50 dimineața, ora locală, potrivit unui jurnalist al Kyiv Independent aflat la fața locului.

De asemenea, s-au auzit șase explozii în cartierul Pecherskii al orașului, la mai puțin de trei minute de la declanșarea alarmei de raid aerian, ceea ce nu a lăsat timp pentru a găsi un adăpost, a declarat un alt reporter.

Ca urmare a atacurilor rusești, a fost semnalat un incendiu la o clădire comercială din cartierul Obolonskii, a transmis Administrația Militară a orașului Kiev.

Atac cu rachete balistice

Forțele Aeriene au avertizat mai devreme în cursul nopții cu privire la amenințarea unui atac cu rachete balistice rusești. Avertismentul a fost anulat la ora 2:35 dimineața. La doar câteva minute mai târziu, la ora 2:46 dimineața, amenințarea a reapărut.

Rusia lansează în mod regulat atacuri mortale asupra orașelor ucrainene și a infrastructurii civile, pe măsură ce continuă să ducă războiul.

Marți, forțele ruse au lovit Zaporojie și Kievul folosind rachete balistice nord-coreene și rachete de croazieră „Zircon”, au raportat autoritățile. Atacul a ucis șapte muncitori ai uzinei siderurgice „Zaporizhstal” și a rănit un total de 24 de persoane în Zaporojie. Un alt civil a fost rănit în Kiev.

Un atac cu rachete balistice rusești din 8 august a provocat moartea a patru persoane, printre care un copil de trei ani, în capitala Ucrainei și în regiunea Kiev. Un alt atac cu rachete balistice, din 5 august, a provocat moartea a 17 persoane în capitală și în zona înconjurătoare.

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Photo of Timpul.md Timpul.md16 august 2026
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Photo of Timpul.md

Timpul.md

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