Un atac rusesc a zguduit Kievul. Explozii puternice și clădiri cuprinse de flăcări

Mai multe explozii au fost auzite în capitala Ucrainei în doar câteva minute, în noaptea de sâmbătă spre duminică, în urma unui atac rusesc care a zguduit Kievul.



În centrul orașului, s-au auzit în total patru explozii „foarte puternice” în jurul orei 2:50 dimineața, ora locală, potrivit unui jurnalist al Kyiv Independent aflat la fața locului.

De asemenea, s-au auzit șase explozii în cartierul Pecherskii al orașului, la mai puțin de trei minute de la declanșarea alarmei de raid aerian, ceea ce nu a lăsat timp pentru a găsi un adăpost, a declarat un alt reporter.

Ca urmare a atacurilor rusești, a fost semnalat un incendiu la o clădire comercială din cartierul Obolonskii, a transmis Administrația Militară a orașului Kiev.

Residents of Kyiv recorded a series of Russian

ballistic missile strikes on the city. Not a single one was shot down. No comment, just watch. Such bombings of the capital haven't been seen since 2022, and even then, not nearly as many missiles rained down on Kyiv itself. pic.twitter.com/vrkMiPPxnv — The Military Show (@TheMilitaryShow) August 16, 2026

Atac cu rachete balistice

Forțele Aeriene au avertizat mai devreme în cursul nopții cu privire la amenințarea unui atac cu rachete balistice rusești. Avertismentul a fost anulat la ora 2:35 dimineața. La doar câteva minute mai târziu, la ora 2:46 dimineața, amenințarea a reapărut.

Rusia lansează în mod regulat atacuri mortale asupra orașelor ucrainene și a infrastructurii civile, pe măsură ce continuă să ducă războiul.

Marți, forțele ruse au lovit Zaporojie și Kievul folosind rachete balistice nord-coreene și rachete de croazieră „Zircon”, au raportat autoritățile. Atacul a ucis șapte muncitori ai uzinei siderurgice „Zaporizhstal” și a rănit un total de 24 de persoane în Zaporojie. Un alt civil a fost rănit în Kiev.

Un atac cu rachete balistice rusești din 8 august a provocat moartea a patru persoane, printre care un copil de trei ani, în capitala Ucrainei și în regiunea Kiev. Un alt atac cu rachete balistice, din 5 august, a provocat moartea a 17 persoane în capitală și în zona înconjurătoare.