Pentru consolidarea digurilor de pe Nistru va fi amenajată o groapă de împrumut

Primăria satului Țelița din raionul Anenii Noi a anunțat repetat licitația pentru elaborarea proiectului tehnic privind deschiderea și exploatarea unei gropi de împrumut pentru extragerea materialului argilos. Acesta urmează să fie utilizat la construcția și reabilitarea digurilor de protecție de-a lungul râului Nistru. Procedura precedentă, anunțată la 3 august, nu s-a finalizat.

Valoarea estimată a serviciilor de proiectare este de 250 de mii de lei.

Proiectul prevede amenajarea unui teren cu o suprafață de 3 hectare pe teritoriul comunei Țelița. Antreprenorul va trebui să efectueze studii topografice și geotehnice, să determine volumul de material argilos care poate fi extras, să elaboreze tehnologia de exploatare și schema drumurilor de acces, precum și măsuri pentru protecția mediului și securitatea lucrărilor. După finalizarea exploatării, terenul urmează să fie recultivat.

La licitație sunt invitate companii cu experiență în domeniul proiectării. Printre cerințe se numără existența personalului calificat și a certificatelor corespunzătoare, experiență în realizarea unor proiecte similare, recomandări din partea a cel puțin trei beneficiari, precum și confirmarea executării cel puțin a unui proiect similar în ultimii trei ani. Ofertele pot fi depuse electronic prin SIA RSAP până la 24 august 2026.

De menționat că, în iunie 2020, satul Țelița din raionul Anenii Noi s-a confruntat cu inundații puternice după ce nivelul apei în râul Nistru a crescut cu trei metri. Apa a trecut peste dig, afectând gospodării, terenuri agricole, stadionul și drumurile locale.