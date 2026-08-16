O dronă care a intrat în România, dinspre Republica Moldova, a fost doborâtă

Drona care a intrat în spațiul aerian național, dinspre Republica Moldova, a fost detectată de radarele MApN la ora 04.44. Ea a fost doborâtă de o aeronavă F-18 a Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, într-o zonă nepopulată din județul Galați, anunță Ministerul Apărării Națioanele.

„În noaptea de 15 spre 16 august, la ora 04.44, sistemele de supraveghere ale Ministerului Apărării Naționale au detectat pătrunderea unei ținte aeriene în spațiul aerian național, dinspre Republica Moldova, la aproximativ 24 km nord de Galați”, a anunțat MApN, într-un comunicat.

Armata a precizat și ce aeronavă a doborât drona.

„O aeronavă F-18 a Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, care execută Serviciul de Luptă Poliție Aeriană la Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu”, aflată în misiune de monitorizare, a realizat contact radar cu ținta și a primit aprobarea de angajare. Drona a fost doborâtă în condiții de siguranță de aeronava F-18, la ora 05.01”, a adăugat MApN.

Potrivit Armatei, un posibil punct de impact al resturilor dronei a fost identificat între localitățile Băleni și Cudalbi, județul Galați, într-o zonă nepopulată.

Alerta aeriană pentru județul Galați a încetat la ora 05.20.

„Ministerul Apărării Naționale monitorizează permanent situația și informează în timp real structurile aliate cu privire la astfel de evenimente”, a precizat MApN.

Este a patra dronă doborâtă în România. Primele trei drone au fost doborâte de piloții români în zilele de 24, 25 și 26 iulie 2026 de avioane F-16 ale Forțelor Aeriene Române. Prima dintre ele a fost doborâtă în zona Padina, județul Buzău, a doua lângă Sfântu Gheorghe, în Delta Dunării, iar cea de-a treia aproape de Sulina, deasupra Mării Negre.

Radu Miruță: „O misiune reuşită”

Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a dat detalii despre doborârea dronei, pe pagina sa de Facebook.

„În această noapte, o nouă dronă a intrat fără a avea permisiune în spațiul aerian național și a fost doborâtă. La ora 04:44, ținta a fost descoperită intrând în spațiul aerian național, la 24 km nord de Galați, moment în care două avioane de vânătoare F-18 spaniole, ridicate deja preventiv în aer, au primit aprobare de angajare”, a scris Radu Miruță.

„La ora 05:01, drona a fost interceptată și distrusă între localitățile Băleni și Cudalbi, din județul Galați, într-o zonă nepopulată. Felicitări piloților spanioli si militarilor români de la centrul de comandă pentru o misiune reușită!”, a mai spus Miruță.

„România își apără spațiul aerian, iar aliații noștri sunt alături de noi. Vigilență, reacție rapidă și solidaritate aliată, acestea sunt garanțiile concrete ale securității noastre. Da, România este în prima linie de apărare a Uniunii Europene”, a conchis ministrul.