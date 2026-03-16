Dosarul Ludmila Vartic – „Nu a fost suicid, a fost măcel!”

E iarăși luni în Republica Moldova, țara care își apără femeile victime ale violenței în familie, însă cu o condiție: să fie deja moarte!!!

Martie este luna femeii dar martie 2026 va fi, inevitabil, luna Ludmilei.

Trebuie să recunosc că eu însămi am scos în spațiul public un „adevăr” care, de fapt, nu era adevăr: presupusa tentativă de suicid din noiembrie 2025. Nu a fost nici o tentativă de suicid, Ludmila a vrut să trăiască în fiecare zi; mizeriile au răspândit acest fals pentru ca starea ei mentală să fie pusă sub semnul întrebării. Nu a existat nici o tentativă de suicid. A fost ceva mult mai grav!!!

Persoana care lucrează în acel spital și care a fost martor direct la acele evenimente nu a mai putut suporta această minciună, iată ce a fost cu adevărat din spusele ei:

,, La 17 noiembrie 2025, în jurul orei 10:00, în fața Registraturii s-a oprit o mașină. Din ea a coborât în grabă un bărbat, el a deschis ușa din spate și a scos o persoană. La scurt timp a coborât și o femeie. Cei doi au luat persoana de subțiori și au târât-o în spital. În sala de primire au ajutat-o să se așeze și să-și sprijine capul de perete. Bărbatul era Vartic iar femeia era Aurica, amanta lui. Persoana pe care o aduseseră era o femeie dar nu se putea desluși cine este deoarece capul și fața îi erau acoperite cu o glugă. Femeia nu vorbea doar scotea oftări și gemete de durere, atât de puternice încât era limpede că suferința era groaznică.

În grabă a venit la ei șeful spitalului, Piotr Mihalci, care a închis ușa după el. Câteva minute au rămas doar ei patru în încăpere, ce s-a vorbit acolo nu se putea desluși.

Apoi șeful spitalului a ieșit și a chemat asistentele. Când acestea au intrat și i-au scos femeii gluga și scurta, au înțepenit. Ele au recunoscut-o, era doamna Liuda, educatoarea însă era atât de bătută încât nu mai exista,,loc viu” pe fața ei. Părul îi fusese smuls în smocuri iar pe alocuri se vedea pielea de pe cap. Una dintre asistente a început să se indigneze și să întrebe ce s-a întâmplat și a spus că ,, trebuie de anunțat poliția așa cum cere regula în astfel de cazuri” dar Piotr Mihalci, s-a uitat aspru la ea și i-a făcut semn cu două degete să tacă. Ludmila a fost dusă într-o sală privată, unde a stat departe de alți pacienți. În aceeași zi la ea a venit medicul Melodia, care a constatat că are coaste rupte; medicul a cerut ,, istoria pacientei” însă asistenta i-a spus că nu există că, Piotr Mihalci dăduse ordin să nu fie întocmită nicio fișă medicală și să nu existe nicio înregistrare în registru că, o asemenea persoană a fost adusă la spital.

Pe parcursul tratamentului, Ludmila nu a fost niciodată singură, ea stătea când în compania soțului, când în cea a Auricăi.

Dintre medici, la ea venea frecvent Zinaida Bogdan, care era foarte apropiată de Aurica, că lucrau împreună la secția de Reabilitare unde amanta era angajată ,, ca masajistă”. În tot timpul cât a stat în spital, Ludmila a fost ținută sub sedative. Cine i le-a prescris, nimeni nu știe că nu există niciun document clar despre tratamentul primit, însă prin spital se șoptește că rețetele pentru medicamente erau eliberate de Zinaida Bogdan. După ce a fost eliberată din spital, Ludmila a plecat la mama ei. În casa ei a rămas soțul și amanta.

Întreg personalul care a lucrat în tura din 17 noiembrie și care a interacționat cu Ludmila se află acum în concediu forțat, ordinul lui Piotr Mihalci. La spital a venit un procuror din Chișinău, care pare să pună prea multe întrebări și Piotr Mihalci se teme că cineva va spune ceva”.

Aceasta e ceea ce mi s-a spus și dacă e nevoie vor spune și în fața legii!!!

Dacă toate acestea sunt adevărate, dl doctor Piotr Mihalci e complice la o crimă gravă și trebuie urgent eliberat din funcție și dus și el și ,,amica” Zinaida Bogdan la închisoare. Dacă e adevărat, atunci mare măgar e acest Mihalci de la Hîncești.

Piotr Mihalci, cu cît se mai vinde azi obrazul?

Asta e tot pe azi dar nu și pe zilele următoare. Numaidecât revenim la directoarea școlii unde învățau fetele Ludmilei, mare nesimțită și aceea.

