Bagaje pline de surprize: Lingouri de aur, motoare pentru drone și alte bunuri nedeclarate, descoperite în valize la Aeroportul Chișinău

Funcționarii vamali de la Aeroportul Internațional Chișinău au depistat mai mulți pasageri care au încercat să intre în Republica Moldova cu bunuri nedeclarate, unele dintre ele cu valoare ridicată sau supuse regimului special de control.

„Cel mai sonor caz vizează un bărbat de 36 de ani, pasager al cursei Istanbul–Chișinău, în bagajul căruia au fost găsite lingouri și pandantive sub formă de monede din aur. Obiectele nu au fost declarate autorității vamale.

Pe aceeași rută, o tânără de 21 de ani a fost documentată după ce în bagajul său au fost descoperite motoare pentru drone, bunuri care pot fi supuse controlului strategic, dar care nu au fost declarate.

Și pe cursa Varșovia–Chișinău au fost constatate nereguli. O femeie de 53 de ani transporta lanterne performante și startere auto fără a le declara.

Un alt caz a fost înregistrat la sosirea unei curse din Bruxelles. În bagajul unui pasager de 30 de ani au fost depistate componente pentru telefoane mobile, de asemenea nedeclarate.

Toate bunurile au fost ridicate și sunt pasibile confiscării. Persoanele documentate riscă sancțiuni contravenționale, potrivit procedurilor legale”, se arată într-un comunicat emis de Serviciul Vamal.