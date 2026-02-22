Urmează Moldova? Germania vrea să introducă restricții pentru accesul copiilor la reţelele sociale

Partidul conservator al cancelarului Friedrich Merz, Uniunea Creştin Democrată (CDU), a adoptat sâmbătă o moţiune prin care solicită interzicerea utilizării reţelelor sociale pentru copiii sub 14 ani şi introducerea unor măsuri mai stricte de verificare digitală a vârstei pentru adolescenţi, transmite Reuters.

Propunerile sporesc presiunea politică în Germania şi în restul Europei pentru adoptarea unor limitări similare.

La conferinţa partidului desfăşurată în Stuttgart, CDU a cerut şi sancţionarea platformelor care nu aplică aceste reguli, precum şi armonizarea standardelor de vârstă la nivelul Uniunii Europene, scrie news.ro.

Țări din Europa care vor să interzică accesul copiilor

Tot mai multe ţări europene, printre care Spania, Grecia, Franţa şi Regatul Unit, analizează măsuri asemănătoare pentru platforme precum TikTok sau Instagram, urmând modelul Australiei, prima ţară care a impus anul trecut o interdicţie oficială pentru accesul copiilor la reţele sociale.

Presiunea Europei asupra companiilor tehnologice riscă să provoace tensiuni cu Statele Unite, după ce preşedintele Donald Trump a ameninţat cu tarife şi sancţiuni dacă ţările UE vor introduce noi taxe sau reglementări care afectează firmele americane.

Moţiunea CDU cere explicit: ”Guvernul federal să introducă o limită de vârstă de 14 ani pentru folosirea reţelelor sociale şi să abordeze nevoia specială de protecţie în spaţiul digital până la vârsta de 16 ani.”

Şi partenerii de coaliţie ai CDU, din Partidul Social‑Democrat (SPD), susţin restricţiile, ceea ce face probabil ca guvernul federal să promoveze o legislaţie în acest sens. Totuşi, în Germania, reglementarea media este competenţă la nivelul fiecărui stat federal, ceea ce complică adoptarea rapidă a unor reguli uniforme.

ELEVII DIN BONN, ÎMPĂRŢIŢI ÎN OPINII

O posibilă interdicţie ar afecta milioane de copii, inclusiv elevi precum cei de la liceul Cardinal Frings din Bonn, surprinşi cu telefoanele în mână în curtea şcolii.

”Mi se pare corect, dar cred că părinţii ar trebui să decidă, nu statul”, spune Moritz, 13 ani, care spune că urmăreşte doar YouTube.

O altă elevă, Emma, 13 ani, foloseşte aproape exclusiv Snapchat, dar are limită de timp pe telefon: ”Ar fi ciudat… te obişnuieşti să trimiţi un snap dimineaţa, înainte de şcoală.”

Ella, 12 ani, recunoaşte că reţelele dau dependenţă: ”Am TikTok şi Instagram, dar înţeleg cât de uşor creează dependenţă.”

Profesorul Till Franke crede că interdicţia ar produce ”un şoc iniţial”, dar elevii s-ar adapta: ”Ar găsi alte modalităţi de a comunica.”