Judecătoarea care i-a condamnat pe Guțul și Iurie Roșca a trecut fără probleme vettingul

Candidata la funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție (CSJ), Ana Cucerescu, nu are probleme de integritate etică și financiară. Constatarea aparține Comisiei de Evaluare a Judecătorilor, care a verificat averea și activitatea magistratei.

Comisia de Evaluare a Judecătorilor anunță că a transmis, pe 31 martie, Consiliului Superior al Magistraturii raportul privind evaluarea judecătoarei, cu propunerea de promovare a vettingului.

Consiliul Superior al Magistraturii urmează să examineze raportul și să decidă dacă îl acceptă sau îl respinge.

Menționăm că judecătoarea Ana Cucerescu a gestionat dosare importante la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, și i-a condamnat la închisoare pe fostul politician Iurie Roșca și pe bașcana Găgăuziei, Evghenia Guțul. De asemenea, Ana Cucerescu face parte din completul care examinează episodul din dosarul „frauda bancară” care îl vizează pe Vlad Plahotniuc.

În cazul fostului politician Roșca, magistrata a dispus o pedeapsă de șase ani de închisoare pentru trafic de influență, iar în cel al bașcanei Guțul – de șapte ani în pentru implicarea acesteia în finanțarea ilegală a fostului Partid „Șor”.

Judecătoarea s-a confruntat cu amenințări la adresa sa și a familiei sale, în mod special în preajma dictării sentinței în cazul Guțul. Mai exact, pe lângă mesajele primite la telefon, inclusiv cu imaginea persoanei decapitate, însoțite de descrierea „tu ești următoarea”, judecătoarea a primit și o jerbă funerară, gesturi interpretate ca o tentativă directă de intimidare și amenințare cu moartea, menită să pună presiune asupra judecătoarei.

Ana Cucerescu a depus o sesizare la poliție, iar Viorel Cernăuțeanu, șeful Poliției Naționale, anunța că versiunea luată în calcul este că amenințările ar fi comise la comanda grupului „Șor”.

Recent, autoritățile au înăsprit pedepsele pentru a oferi o protecție mai sporită magistraților, ca răspuns la cazurile tot mai frecvente de hărțuire și intimidare a magistraților.

Astfel, potrivit Codului Penal al Republicii Moldova, persoanele care recurg la amenințări cu moartea sau vătămarea integrității corporale împotriva unui judecător riscă o amendă de până la 67.500 de lei, muncă neremunerată în folosul comunității sau până la trei ani de închisoare. În cazul în care aceste acțiuni de intimidare sunt însoțite de violență sau sunt comise de un grup organizat, pedeapsa maximă cu închisoarea urcă la cinci ani, fiind aplicată și o interdicție de a ocupa anumite funcții.