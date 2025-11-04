Judecătoarea Olga Cojocaru, dată afară din sistem: CSM a acceptat raportul repetat pe Vetting și a lăsat-o și fără indemnizația unică

Judecătoarea Olga Cojocaru de la Curtea de Apel Centru a fost eliberată din funcție, după ce Consiliul Superior al Magistraturii a aprobat, în ședința de astăzi, raportul repetat al Comisiei Vetting, care a constatat că magistrata nu a promovat evaluarea. Olga Cojocaru a fost lipsită și de dreptul la indemnizația unică de concediere.

„Plenul CSM hotărăște:

1. Se acceptă raportul Comisiei de evaluare externă privind reevaluarea judecătoarei Olga Cojocaru de la Curtea de Apel Centru. Se constată nepromovarea evaluării.

2. Se eliberează din funcție Olga Cojocaru de la Curtea de Apel Centru, în temeiul art.18, al.5 din Legea 252/2023.

3. Olga Cojocaru se decade din dreptul de a exercita funcția de judecător timp de 5 ani, din data rămânerii definitive a hotărârii CSM.

4. Se informează ANI că Olga Cojocaru nu are dreptul de a exercita funcții de demnitate publică timp de 5 ani din data rămânerii definitive a hotărârii CSM.

5. Se lipsește Olga Cojocaru de dreptul la indemnizația unică de concediere”, a declarat președintele CSM, Sergiu Caraman.