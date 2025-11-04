Violența împotriva femeilor: R. Moldova introduce sistemul „VioData”

Republica Moldova se pregătește să lanseze un sistem național de monitorizare a cazurilor de violență împotriva femeilor și violență domestică, denumit „VioData”, care va fi testat la sfârșitul anului 2026. Autoritățile estimează că platforma digitală va facilita coordonarea între poliție, medici și lucrători sociali, răspunzând problemelor actuale în gestionarea acestor cazuri.

Implementarea „VioData” va permite urmărirea mai eficientă a agresorilor și va contribui la reducerea recidivelor în violența domestică, spun specialiștii. În prezent, lipsa unor date detaliate face dificilă intervenția rapidă și țintită în cazurile de violență, iar instrumentul propus urmărește să ofere informații clare pentru decizii mai bune și aliniere la standardele europene.

Directoarea Agenției Naționale de Prevenire și Combatere a Violenței împotriva Femeilor și Violentei în Familie, Viorica Țîmbalari, a explicat că platforma va colecta date detaliate despre parcursul fiecărei victime, de la primul contact cu poliția sau centrul de asistență până la soluționarea cazului în instanță.

„Șapte din zece femei se confruntă cu forme de violență de-a lungul vieții. Prin «VioData», vom putea urmări tot parcursul victimei – de la medic, asistență socială, poliție și până la instanțe. Astfel, vom identifica blocajele din sistem și vom putea interveni mai rapid, chiar prevenind cazuri grave, inclusiv femiciduri”, a subliniat Țîmbalari la emisiunea „Zi de Zi” de la Radio Moldova.

Potrivit acesteia, platforma va fi dezvoltată în 2026, testată până la finalul aceluiași an și introdusă oficial în funcțiune în 2027. Costul proiectului este estimat la circa 10 milioane de lei, incluzând analiza, crearea, testarea și întreținerea sistemului.

Datele oficiale arată că, de la începutul anului, în Moldova au fost înregistrate 967 de cazuri de violență domestică, ceea ce reprezintă o creștere de 9,5% comparativ cu anul precedent.