Discriminare și pensii mici: Viața grea a bătrânilor din R. Moldova

Persoanele în vârstă din Republica Moldova continuă să fie afectate de discriminare, deși legislația prevede egalitate de drepturi pentru toți cetățenii. În ciuda programelor de promovare a îmbătrânirii active, seniorii sunt adesea percepuți ca beneficiari de îngrijire, nu ca membri activi ai societății, cu opinii și demnitate proprie.

Concluzia aparține Cristinei Snegur, coordonatoarea programului „Legal și Advocacy” din cadrul Amnesty International Moldova, care a discutat subiectul în cadrul emisiunii „Spațiul Public” de la Radio Moldova.

Amnesty International Moldova desfășoară o serie de activități de documentare și informare dedicate drepturilor persoanelor în etate, în cadrul unui proiect internațional implementat anterior în Pakistan și Argentina. Inițiativele se concentrează în mai multe raioane din nordul, centrul și sudul țării.

Potrivit Cristinei Snegur, vizitele în teritoriu au scos la iveală probleme grave – de la marginalizarea socială a vârstnicilor până la lipsa accesului la servicii medicale adecvate.

„Deficiențele sunt multiple – fie că vorbim despre pensii insuficiente pentru un trai decent, fie despre accesul limitat la servicii de sănătate de calitate”, a explicat reprezentanta Amnesty International Moldova.

La aceeași emisiune, fosta deputată Zoia Jalbă a subliniat că situația este și mai dificilă în mediul rural. Cu pensii mici și servicii sociale aproape inexistente, mulți bătrâni duc o viață plină de lipsuri.

„Majoritatea celor din sate au lucrat în agricultură, iar pensiile lor au fost calculate după contribuții modeste”, a precizat aceasta, menționând că pensionarii sunt adesea nemulțumiți de plățile primite, fără a înțelege că valoarea pensiei depinde de contribuțiile achitate pe parcursul vieții active.

Atât Cristina Snegur, cât și Zoia Jalbă au fost de acord că o provocare majoră rămâne schimbarea percepției societății față de procesul de îmbătrânire.

„Mai avem mult de muncit pentru a transforma mentalitatea și a promova respectul față de persoanele în etate”, a conchis coordonatoarea Amnesty International Moldova.

Poveștile de viață ale seniorilor vor fi prezentate într-o expoziție dedicată Zilei Internaționale a Drepturilor Omului, care va avea loc în luna decembrie, în incinta Parlamentului Republicii Moldova. În paralel, Amnesty International Moldova va continua acțiunile de advocacy și de conștientizare publică, atât online, cât și offline, pentru îmbunătățirea legislației și a politicilor privind protecția persoanelor în vârstă.