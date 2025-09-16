Justiția nu uită: Ion Perju, prins după 15 ani de fugă

Ion Perju, fost polițist al Ministerului de Interne, a fost reținut la Chișinău după aproape 15 ani de fugă, într-un caz care a marcat profund istoria recentă a Republicii Moldova. El fusese condamnat la 10 ani de închisoare pentru moartea tânărului Valeriu Boboc, ucis în bătaie la protestele din aprilie 2009. Deși sentința era definitivă, Perju a reușit să se sustragă executării pedepsei, fiind dat în urmărire internațională.

Descoperirea sa a venit ca un adevărat șoc. Anchetatorii au găsit indicii că Perju se ascundea de ani buni sub identități false, reușind să treacă neobservat chiar și atunci când autoritățile anunțau periodic intensificarea căutărilor. Culmea ironiei, bărbatul a fost prins chiar în podul casei sale din capitală, ceea ce ridică întrebări serioase despre eficiența și buna-credință a instituțiilor responsabile.

Surse din anchetă susțin că Perju nu a stat doar ascuns, ci ar fi fost activ în rețeaua lui Ilan Șor, fiind implicat în operațiuni de spălare a banilor prin intermediul criptomonedelor. Dacă aceste informații se confirmă, cazul depășește granițele unei simple dispariții și scoate la lumină conexiuni între personaje controversate și grupări criminale cu tentacule politice.

Reținerea lui Ion Perju este privită ca o victorie tardivă a justiției moldovenești, dar și ca o dovadă a slăbiciunilor sistemului. Familia lui Valeriu Boboc, care a cerut ani la rând pedepsirea vinovaților, a declarat că speră ca de această dată sentința să fie dusă până la capăt. Pentru societate, însă, rămâne întrebarea dureroasă: câți alți condamnați periculoși se ascund în continuare la vedere?

Autoritățile au confirmat că Perju urmează să fie plasat în detenție imediată, pentru a-și ispăși pedeapsa. Cazul reamintește nu doar tragedia din 2009, ci și lupta continuă a Moldovei cu impunitatea, corupția și justiția selectivă – răni deschise care dor și astăzi.