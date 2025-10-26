Kievul, atacat a doua noapte consecutiv. Cel puțin trei morți și 29 de răniți

Rusia a lansat un atac cu drone asupra Kievului în noaptea de sâmbătă spre duminică, ucigând cel puțin trei persoane și rănind cel puțin 29, dintre care șapte copii, în atacuri asupra clădirilor rezidențiale din oraș, a anunțat Serviciul de Urgență al Ucrainei.

Acest atac vine la doar o noapte după ce forțele ruse au bombardat capitala Ucrainei cu rachete balistice.

Potrivit presei ucrainene, mai multe explozii au fost auzite în Kiev începând cu ora 2:35 dimineața, ora locală.Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a raportat că un bloc de nouă etaje a fost lovit în districtul Desnianskyi al orașului, fiind afectate etajele 2 și 3 ale clădirii.Șeful Administrației Militare a orașului Kiev, Tymur Tkacenko, a declarat că o clădire rezidențială cu 16 etaje a fost lovită în districtul Desnianskyi, provocând un incendiu.Președintele Volodimir Zelenski a anunțat că noaptea trecută rușii au lansat peste 100 de drone asupra Kievului.

„Fiecare atac al Rusiei este o încercare de a provoca cât mai multe daune posibil vieții obișnuite. În această săptămână, acestea sunt atacuri asupra clădirilor rezidențiale, asupra poporului nostru, asupra copiilor, asupra infrastructurii civile. Acestea sunt cele mai importante ținte pentru ruși. Mii de atacuri cu diverse tipuri de arme – într-o singură săptămână, Rusia a folosit aproape 1.200 de drone de atac, peste 1.360 de bombe aeriene ghidate și peste 50 de rachete de diferite tipuri împotriva Ucrainei”, a scris Zelenski.

Președintele ucrainean a menționat că în timpul tuturor acestor atacuri, Ucraina a continuat să se apere activ: pe câmpul de luptă, pe cer și în diplomație.

„Există rezultate semnificative ale presiunii asupra Rusiei – cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni al Uniunii Europene și noile sancțiuni ale Statelor Unite împotriva petrolului rusesc. Suntem recunoscători partenerilor noștri pentru acești pași, dar este important să nu ne oprim. Contăm pe sincronizarea acestor sancțiuni în cadrul G7 și a altor parteneri. Și, fără îndoială, sunt necesare restricții tarifare și de sancțiuni suplimentare împotriva Rusiei și a tuturor celor care o ajută să se mențină pe linia de plutire. Presiunea va contribui cu siguranță la pace. Mulțumesc tuturor celor care ajută”, a mai menționat Volodimir Zelenski.

Rusia a atacat în repetate rânduri orașe ucrainene, inclusiv Kievul, cu drone, de la începutul invaziei pe scară largă a Moscovei în februarie 2022. În ultima lună, armata rusă și-a intensificat loviturile asupra infrastructurii energetice, forțând Ucraina să introducă întreruperi ale furnizării cu energie electrică.