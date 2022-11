Kievul cere instituirea unei zone de interdicție aeriană după incidentul cu rachetă în Polonia

Miercuri dimineața, au sunat din nou sirenele de alarmă în toate regiunile din Ucraina, potrivit unei aplicaţii oficiale a apărării antiaeriene ucrainene, la o zi după lovituri intense cu rachete din partea Rusiei asupra infrastructurilor energetice, soldate cu cel puţin un mort la Kiev, unde două clădiri de locuit au fost lovite, potrivit France Presse și Agerpres.

Pe o hartă a ţării actualizată în timp real, cele 20 de regiuni ucrainene erau în stare de alertă la ora locală 10:03 (8:03 GMT), potrivit acestei aplicaţii.

O zonă de interdicţie aeriană trebuie să fie instituită asupra Ucrainei, a insistat ministrul ucrainean al apărării, Oleksii Reznikov, în urma unui atac cu rachete soldat cu două decese în Polonia vecină, ceea ce a exacerbat temerile legate de consecinţele invaziei Rusiei în Ucraina, relatează DPA.

”Noi am cerut să fie închis cerul, pentru că cerul nu are graniţe. Nu (are graniţe) pentru rachete ieşite de sub control. Nu (are graniţe) pentru ameninţarea pe care o reprezintă pentru vecinii noştri din UE şi NATO”, subliniază Reznikov într-un tweet.

”Aceasta este realitatea despre care am avertizat”, a afirmat ministrul ucrainean, referindu-se la numeroasele apeluri ale Kievului către statele membre NATO de a institui o zonă de interdicţie aeriană deasupra Ucrainei încă de la începutul invaziei ruse la 24 februarie.

Occidentul a respins la vremea respectivă această posibilitate din teama ca conflictul din Ucraina să se transforme într-un război total în Europa, aminteşte RBC.ua.

