Rușii au lansat noi atacuri asupra Kievului. Kliciko: Două clădiri rezidențiale au fost lovite

O explozie a fost auzită de echipa CNN din Kiev, la aproximativ 45 de minute după ce a sunat sirena de raid aerian, transmite televiziunea americană.

Deocamdată, cuza exploziei este neclară – dacă este vorba despre o interceptare, un impact sau altceva.

Șeful administrației militare din regiunea Kiev a declarat că a existat o amenințare de atac cu rachete.

„Atac asupra capitalei. Potrivit informațiilor preliminare, două clădiri rezidențiale au fost lovite în cartierul Pechersky. Mai multe rachete au fost doborâte de apărarea antiaeriană deasupra Kievului. Medicii și salvatorii se află la locul loviturii. Informații mai detaliate mai târziu”, a scris primarul Kievului, Vitali Kliciko pe canalul său de Telegram.

Un oficial ucrainean de rang înalt a declarat marți că Rusia a răspuns la discursul președintelui Volodimir Zelenski la summitul G20 printr-un atac cu rachete asupra Ucrainei.

„Rusia răspunde la discursul puternic al lui Zelenski la G20 cu un nou atac cu rachete”, a declarat pe pagina sa de Twitter, Andriy Yermak, șeful Biroului președintelui Ucrainei.

Russia responds to @ZelenskyyUa‘s powerful speech at #G20 with a new missile attack. Does anyone seriously think that the Kremlin really wants peace? It wants obedience. But at the end of the day, terrorists always lose.

