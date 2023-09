Kievul cere locuitorilor din regiunile ocupate să nu voteze în alegerile regionale organizate de ocupaţia rusă şi „să părăsească” regiunile dacă este posibil

Autorităţile ucrainene îi îndeamnă pe ucrainenii din regiunile ocupate de Rusia să nu voteze în alegerile regionale organizate de ocupaţia rusă şi le cer „să părăsească regiunea” dacă este posibil, relatează CNN și Hotnews.

„Ruşii au început să organizeze «alegeri» de pseudo-consilii locale şi «corpuri legislative» în teritoriile ocupate temporar”, denunţă joi o agenţie oficială ucraineană, Centrul Naţional al Rezistenţei Ucrainene (Center of National Resistance of Ukraine, CNRU).

„Ocupaţia rusă plănuieşte un vot anticipat” la locuinţele oamenilor în regiunile ucrainene Doneţk şi Zaporojie până la 8 septembrie, potrivit CNRU.

⚡️ The Security Service of Ukraine has identified more than 3,500 organizers and participants of the Russian "elections" in TOT .

Pidarashka hopes to "legalize" his protégés in the occupation authorities of the Russian Federation in the Kherson, Zaporizhzhia, Donetsk and Luhansk… pic.twitter.com/73YpJ1v7tU

— Lew Anno Suport #Ukraine 24/2-22 (@anno1540) August 31, 2023