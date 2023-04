Kievul îl invită pe președintele brazilian în Ucraina, după ce acesta face declaraţii polemice

Ministerul ucrainean de Externe îl invită la Kiev, marţi, 18 aprilie, pe preşedintele Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva, pentru ca să înţeleagă realitatea agresiunii ruse, relatează AFP și News.ro.

Menționăm că luni, Luiz Inacio Lula da Silva l-a primit pe ministrul rus de Externe Serghei Lavrov, în vederea unei medieri internaţionale în Războiul rus din Ucraina, după ce a acuzat Occidentul de faptul că contribuie la continuarea războiuului rus.

Lavrov met with the Brazilian Foreign Minister, later today the Russian Minister will be received by President Lula da Silva pic.twitter.com/xeaSiRdkDS

— Geopolitics.wiki (@GeopoliticsW) April 17, 2023