Kievul răspunde amenințărilor „aruncate” de Medvedev: Un bărbat mic cu insecurități uriașe. „Ucraina există și va exista în continuare. Întrebarea este unde va fi Dmitri Medvedev peste doi ani”

Mihailo Podoleak, consilierul liderului ucrainean, Volodimir Zelenski, a reacționat miercuri după-amiază la afirmațiile fostului președinte rus Dmitri Medvedev, potrivit cărora Ucraina nu va mai exista pe hartă peste doi ani.

„Dacă imperialismul ar avea o față, atunci ar fi Medvedev. Un bărbat mic cu insecurități uriașe, care aruncă cu otravă în direcția Ucrainei sau amenință lumea ca singurul său mod de a se afirma. Ucraina există și va exista în continuare. Întrebarea este unde va fi Dmitri Medvedev peste doi ani”, a scris Podoliak pe contul său de Twitter.

If 🇷🇺 imperialism had a face, it would be #Medvedev. A small man with huge insecurities, who sprinkles poison towards Ukraine or threatens the world as the only way to assert oneself. 🇺🇦 was, is and will be. The question is where would Dmitry Medvedev be in two years.

